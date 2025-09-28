#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Το AfD έχασε και τους τρεις δήμους που διεκδικούσε

Δεν έκαναν την έκπληξη οι υποψήφιοι της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, στον επαναληπτικό γύρο των τοπικών εκλογών στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Γερμανία: Το AfD έχασε και τους τρεις δήμους που διεκδικούσε

Δημοσιεύθηκε: 28 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:10

Οι υποψήφιοι της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) δεν κατάφεραν τελικά να κάνουν την έκπληξη και έχασαν και τους τρεις δήμους τους οποίους διεκδικούσαν στις επαναληπτικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Την ίδια ώρα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υπέστη ιστορική ήττα στο Ντόρτμουντ.

Στο Γκελζενκίρχεν, το οποίο επί δεκαετίες θεωρείτο προπύργιο των Σοσιαλδημοκρατών, η υποψήφια του SPD Αντρέα Χέντσε, με 66,9% των ψήφων, επικράτησε στον επαναληπτικό γύρο τoυ υποψηφίου της AfD Νόρμπερτ Έμεριχ, ο οποίος έλαβε ποσοστό 33,1%. Στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) με την AfD στην δεύτερη θέση και το SPD στην τρίτη, να χρεώνεται την παρακμή των βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα. Το 2024 το Γκελζενκίρχεν κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Γερμανία, με 14,8%.

Στην άλλη πόλη του χάλυβα, το Ντούιζμπουργκ, ο επί χρόνια δήμαρχος Ζέρεν Λινκ (SPD) έλαβε το 78,6% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός του από την AfD Κάρστεν Γκρος περιορίστηκε στο 21,4%. Ο κ. Λινκ έχει ήδη συμπληρώσει 13 χρόνια στον δήμο και πιστώθηκε ότι καταπολέμησε επιτυχώς τις απάτες σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Στο Χάγκεν, ο υποψήφιος του CDU Ντένις Ρεμπάιν επικράτησε με 71,7% του Μίχαελ 'Αιχε από την AfD, ο οποίος έλαβε το 28,3% των ψήφων.

Στο Ντόρτμουντ το SPD έχασε τον δήμο έπειτα από 80 χρόνια. Με 52,9% ο υποψήφιος του CDU Αλεξάντερ Καλούτι, με καταγωγή από τον Λίβανο, κέρδισε τον εν ενεργεία δήμαρχο του SPD Τόμας Βέστφαλ, o οποίος συγκέντρωσε το 47,08% των ψήφων των συμπολιτών του .

Αντιθέτως, στο Ομπερχάουζεν, το SPD κέρδισε τον δήμο από το CDU έπειτα από 10 χρόνια. Ο Τόρστεν Μπεργκ έλαβε 51% έναντι 49% του νυν δημάρχου Ντάνιελ Σραντς ο οποίος βρίσκεται στην θέση από το 2015.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρώτη η ακροδεξιά στη Γερμανία σε νέα δημοσκόπηση

Made in EU το σχέδιο-μαμούθ για επανεξοπλισμό της Γερμανίας

Τριπλασίασε τη δύναμή του το AfD στο «κάστρο» του Μερτς

Yπερπτήσεις drones και στη βόρεια Γερμανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο