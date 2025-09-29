#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία «πρέπει» να ενταχθεί στην ΕΕ και «θα το κάνει»

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε επίσης τη δημιουργία κοινής αεράμυνας με τους Ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου για την προστασία τους από ρωσικές απειλές.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:15

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα πως η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στην ΕΕ και θα το κάνει.

Μάλιστα υπογράμμισε πως η Ρωσία δεν θα χαράξει νέα σύνορα στην Ουκρανία και σημείωσε πως η στάση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ είναι πραγματικά ισορροπημένη.

«Η Ρωσία δοκιμάζει μέχρι πού μπορεί να φτάσει (…) Η παραβίαση με drone του πολωνικού εναέριου χώρου ήταν μια πρόκληση για την Πολωνία και το ΝΑΤΟ», ανέφερε, μεταξύ άλλων προσθέτοντας πως η Ρωσία θέλει το ΝΑΤΟ να αντιδράσει μερικώς, χωρίς τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, συνεχάρη σήμερα το φιλοευρωπαϊκό κυβερνών κόμμα της Μολδαβίας για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές και δήλωσε ότι η Μόσχα απέτυχε να αποσταθεροποιήσει την πρώην σοβιετική χώρα.

«Η Ρωσία απέτυχε να αποσταθεροποιήσει τη Μολδαβία, ακόμη και αφού ξόδεψε τεράστιους, τεράστιους πόρους για να την υπονομεύσει και να διαφθείρει όποιον μπορούσε», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω βιντεοσύνδεσης σε συνέδριο στην πολωνική πρωτεύουσα, τη Βαρσοβία.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε τη δημιουργία κοινής αεράμυνας με τους Ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου για να προστατευτούν από ρωσικές απειλές.

«Η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία και σε όλους τους εταίρους μας να δημιουργήσουμε μια κοινή, πλήρως αξιόπιστη ασπίδα απέναντι στις ρωσικές εναέριες απειλές», ανέφερε σε ομιλία του στο Warsaw Security Forum, την οποία απηύθυνε μέσω βιντεοσύνδεσης.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

