Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές απειλούν να ρίξουν τον Λεκορνού

Η θητεία του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού βρίσκεται ήδη σε τεντωμένο σχοινί, αφού το Σοσιαλιστικό Κόμμα απέρριψε τις προτάσεις του για τις περικοπές δαπανών.

Ο Λεκορνυύ απέρριψε αρκετά αιτήματα των αριστερών βουλευτών, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου φόρου Ζουκμάν και της αναστολής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού που αυξάνει το όριο συνταξιοδότησης στα 64 έτη.

Ο Λεκορνού, ο τέταρτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε έναν χρόνο, προσπάθησε να αφήσει ανοιχτά κάποια περιθώρια διαλόγου με την αριστερά, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης της μεταρρύθμισης στο συνταξιοδοτικό, της αύξησης των δαπανών για την υγεία και τις συντάξεις, καθώς και της υποχρέωσης των πλουσίων να συνεισφέρουν περισσότερο.

Ωστόσο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα χαρακτήρισε τις θέσεις του Λεκορνού «εμμονικές» και «παράλογες». Ο επικεφαλής του κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε τη Δευτέρα στο BFMTV ότι θέλει να δει ολόκληρο το σχέδιο προϋπολογισμού του Λεκορνού την Παρασκευή, σε αυτό που αποκάλεσε «τελευταία ευκαιρία για συμφωνία» μεταξύ των δύο πλευρών.

«Αν δεν αλλάξει τίποτα, το αποτέλεσμα είναι ήδη γνωστό: η κυβέρνηση θα πέσει με ψήφο δυσπιστίας και πιθανότατα θα ακολουθήσει διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, για την οποία είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο Φορ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Ο Λεκορνού δεν έχει καν ανακοινώσει ακόμα τους υπουργούς του, αλλά δεδομένου ότι η κεντρώα συμμαχία του Μακρόν δεν διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, είναι ευάλωτος σε ενδεχόμενη πτώση πολύ σύντομα, καθώς προσπαθεί να προωθήσει έναν προϋπολογισμό μείωσης του ελλείμματος.