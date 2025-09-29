#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Δασμοί 100% στις ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το μέτρο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, υποστηρίζοντας πως η αμερικανική βιομηχανία κινηματογράφου χάνει έδαφος από τον διεθνή ανταγωνισμό.

Τραμπ: Δασμοί 100% στις ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:56

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα πως θα επιβάλει δασμούς ύψους 100% σε όλες τις ταινίες που προβάλλονται στη χώρα αλλά η παραγωγή τους γίνεται στο εξωτερικό, σε μια πρωτόγνωρη κίνηση που απειλεί να ανατρέψει το παγκόσμιο επιχειρηματικό μοντέλο του Χόλιγουντ.

Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί τη διάθεση του Τραμπ να επεκτείνει τις εμπορικές πολιτικές υπέρ του προστατευτισμού στις βιομηχανίες του πολιτισμού, προκαλώντας αβεβαιότητα στα στούντιο που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα διεθνή έσοδα του box-office και τις διασυνοριακές συμπαραγωγές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το μέτρο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, υποστηρίζοντας πως η αμερικανική βιομηχανία κινηματογράφου χάνει έδαφος από τον διεθνή ανταγωνισμό.

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία εκλάπη από τις ΗΠΑ, από άλλες χώρες, όπως ακριβώς κλέβει κανείς ένα γλυκό από ένα μωρό», έγραψε.

Εντούτοις, δεν είναι προς το παρόν σαφές ποια νομική αρχή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ για να επιβάλει δασμούς 100% σε ταινίες που γίνονται στο εξωτερικό.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει πώς οι δασμοί θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Οι εταιρείες Warner Bros Discovery, Comcast, Paramount Skydance και Netflix δεν έχουν επίσης ανταποκριθεί σε σχετικά αιτήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει για πρώτη φορά την ιδέα ενός κινηματογραφικού δασμού τον Μάιο, όμως δεν είχε δώσει πολλές λεπτομέρειες, αφήνοντας τα στελέχη της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας να αναρωτούνται για το αν θα επέβαλε τον δασμό αυτό σε συγκεκριμένες χώρες ή σε όλες τις εισαγωγές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Λευκός Οίκος: Πολύ κοντά η συμφωνία για τη Γάζα

ΗΠΑ: Σενάριο για δασμούς σε ξένες ηλεκτρονικές συσκευές με βάση τα τσιπ

Κρίσιμη συνάντηση σήμερα Νετανιάχου με Τραμπ για τη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο