Φον ντερ Λάιεν: Θα θέσουμε εγκαίρως νέους στόχους για τις εκπομπές αέριων ρύπων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ορίσει τους στόχους για μείωση των εκπομπών αερίου που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου για το 2035 και το 2040 εγκαίρως ενόψει της συνόδου για το κλίμα COP30 τον Νοέμβριο, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφότου η Ένωση έχασε την προθεσμία του ΟΗΕ προκειμένου να εγκρίνει τους στόχους αυτόν τον μήνα.

Άλλες μεγάλες οικονομίες, περιλαμβανομένης της Κίνας, ανταποκρίθηκαν στην προθεσμία του ΟΗΕ.

«Πριν από την COP30 στο Μπελέμ, θα θέσουμε τους στόχους NDC για το 2035 και το 2040», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε εκδήλωση της ΕΕ στις Βρυξέλλες, σε μήνυμα μέσω βίντεο. Ο ΟΗΕ αναφέρεται στους κλιματικούς στόχους των χωρών ως «εθνικά καθορισμένες συνεισφορές» (“nationally determined contributions”).

Ενόσω επιδιώκει να πιέσει τις χώρες μέλη της ΕΕ να λάβουν μια απόφαση, η φον ντερ Λάιεν παραδέχθηκε την ανάγκη για πραγματισμό λόγω των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τους στόχους.

«Το πώς επιτυγχάνουμε αυτούς τους στόχους θα είναι διαφορετικό. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι σφοδρός και όχι πάντα δίκαιος. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερο πραγματισμό, όμως συνεχίζοντας την πορεία, παρέχουμε ασφάλεια για τους εργαζομένους, σαφήνεια για τις επιχειρήσεις και σιγουριά για τους επενδυτές», είπε.

Η φον ντερ Λάιεν είπε πως η Ευρώπη θα επιμείνει στους κλιματικούς της στόχους, πως οι Βρυξέλλες περιορίζουν τη γραφειοκρατία προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις με την πράσινη μετάβαση, και επενδύουν σε δίκτυα ενέργειας έτσι ώστε οι καταναλωτές θα αισθανθούν τα οφέλη της φθηνότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Όμως, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ηγηθεί μιας απομάκρυνσης από τη δράση για το κλίμα, οι οικονομίες καθυστερούν και η Ευρώπη έχει προτεραιοποιήσει τις αμυντικές δαπάνες, και ορισμένα μέλη της ΕΕ έχουν πιέσει την Επιτροπή να επιβραδύνει την πράσινη ατζέντα της.

Οι συνομιλίες της COP30 στο Μπελέμ, στη Βραζιλία, θα είναι ένα τεστ όσον αφορά τη διάθεση μεγάλων οικονομιών να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους.

Δεν είναι όλοι σίγουροι ότι η ΕΕ θα συμφωνήσει στους στόχους της εγκαίρως. Χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία έχουν ζητήσει οι κυβερνήσεις να συζητήσουν τους στόχους τους σε μια σύνοδο κορυφής στα τέλη Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν μόνο μερικές εβδομάδες προκειμένου να ολοκληρώσουν και να εγκρίνουν τους στόχους πριν από την COP30.

«Δεν ξέρω αν θα είμαστε εγκαίρως για το Μπελέμ, απλώς δεν ξέρω. Εξαρτάται από πολλά, πολλά στοιχεία τώρα», δήλωσε υψηλόβαθμος Πολωνός αξιωματούχος.

