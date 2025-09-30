#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λαβρόφ: Παραποιήθηκε «ανοιχτά» το αποτέλεσμα των εκλογών στη Μολδαβία

Νωρίτερα το φιλοευρωπαϊκό κόμμα του Κισινάου, PAS, εξασφάλισε συντριπτική νίκη επί του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ. Τι σχολίασε για την πιθανότητα να στείλουν οι ΗΠΑ πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:36

Τελ. Ενημ.: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:53

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι εκτιμά πως το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή στη Μολδαβία παραποιήθηκε ανοιχτά, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί.

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Μολδαβίας εξασφάλισε συντριπτική νίκη επί του αντίπαλου φιλορωσικού στις κρίσιμες αυτές εκλογές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έγιναν χθες γνωστά, σημαντική ενίσχυση για εκείνους που επιθυμούν την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και την απομάκρυνσή της από την επιρροή της Μόσχας.

Δεν έχουν αποφασίσει οι ΗΠΑ να στείλουν Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Στο μεταξύ ο Ρώσος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν πιστεύει πως η Ουάσιγκτον έχει αποφασίσει πράγματι να προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους Τόμαχοκ, παρότι νωρίτερα, την Κυριακή, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Αμερική εξετάζει το αίτημα αυτό της Ουκρανίας.

Η στάση των ΗΠΑ για το συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται να είναι «αποτέλεσμα ευρωπαϊκής πίεσης», είπε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ. Η Ουάσιγκτον «θέλει να δείξει ότι λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις των συμμάχων της».

Αξίζει να αναφερθεί ότι Ρώσοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τυχόν εξέλιξη τέτοιου είδους θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

