Βόρεια Μακεδονία: Ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία για τις δημοτικές εκλογές

Κυριαρχία του κυβερνώντος δεξιού κόμματος αναμένεται να δείξουν οι τοπικές κάλπες στους σλαβικούς δήμους, ενώ αμφίρροπα είναι τα πράγματα -μεταξύ κυβερνητικών και αντικυβερνητικών- στις αλβανόφωνες περιοχές.

Βόρεια Μακεδονία: Ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία για τις δημοτικές εκλογές

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:00

Ξεκίνησε στη Βόρεια Μακεδονία η προεκλογική εκστρατεία ενόψει των δημοτικών εκλογών στη χώρα που θα διεξαχθούν στις 19 Οκτωβρίου.

Οι δημοτικές εκλογές αφορούν 80 δήμους καθώς και τον Δήμο των Σκοπίων, που αποτελεί ξεχωριστή, μητροπολιτική αυτοδιοικητική οντότητα.

Για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος από τον πρώτο γύρο απαιτείται να λάβει ποσοστό άνω του 50%. Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν λάβει ποσοστό άνω του 50%, τότε θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος, στις 2 Νοεμβρίου, μεταξύ των δύο επικρατέστερων του πρώτου γύρου.

Στο σλαβικό πολιτικό μπλοκ, οι δημοτικές εκλογές αναμένεται να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία του δεξιού κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, του οποίου ηγείται ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Στα Σκόπια, την πρωτεύουσα με πληθυσμό περίπου 550.000 κατοίκων, συνολικά θα κατέλθουν 16 υποψήφιοι, με τον υποψήφιο του VMRO-DPMNE Όρτσε Γκιοργκίεφσκι να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αναδειχθεί νέος δήμαρχος.

Αντίθετα, το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM), υπό την ηγεσία του Βένκο Φίλιπτσε, αναμένεται να υποστεί νέα ήττα. Το κόμμα εξακολουθεί να ταλανίζεται από εσωστρέφεια, μετά τη βαριά ήττα που υπέστη στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάιο του 2024.

Σε περίπου 15 από τους 81 δήμους της Βόρειας Μακεδονίας, πλειοψηφία αποτελεί το αλβανικό στοιχείο. Στους αλβανόφωνους δήμους αναμένεται να δοθεί μεγάλη μάχη μεταξύ του συγκυβερνώντος αλβανικού συνασπισμού VLEN (Αξίζει) και του αντιπολιτευόμενου συνασπισμού «Εθνική Συμμαχία για την Ολοκλήρωση», του οποίου ηγείται το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι.

Το εκλογικό σώμα της Βόρειας Μακεδονίας αριθμεί περίπου 1,8 εκατομμύριο εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 


 

