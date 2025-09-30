#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι πιλότοι της Lufthansa

Απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο συνδικάτο, Cockpit, και την αεροπορική εταιρεία. «Μήλον της έριδος» οι εταιρικές συντάξεις περίπου 4.800 πιλότων.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:02

Υπέρ των απεργιακών κινητοποιήσεων που εισηγήθηκε το συνδικάτο τους (Cockpit) αποφάσισαν με ψηφοφορία οι πιλότοι της Lufthansa, μετά την αποτυχία των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την εργοδοσία. Κεντρικό αίτημα των εργαζόμενων είναι η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών στα εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Σύμφωνα με το Cockpit, το 88% των πιλότων της Lufthansa και το 96% των πιλότων της Lufthansa Cargo ψήφισαν υπέρ της διενέργειας απεργίας το προσεχές διάστημα. Κύριο σημείο διαφωνίας εργοδοσίας - εργαζομένων αποτελούν οι εταιρικές συντάξεις περίπου 4.800 πιλότων, με το συνδικάτο των τελευταίων να απαιτεί υψηλότερες εργοδοτικές εισφορές στα εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Σύμφωνα με το Cockpit, από την αλλαγή του συστήματος το 2017, το επίπεδο των παροχών έχει επιδεινωθεί λόγω των χαμηλών επιτοκίων.

Η Lufthansa από την άλλη πλευρά απέρριψε τα αιτήματα υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, με αποτέλεσμα έπειτα από επτά γύρους διαπραγματεύσεων, το συνδικάτο να κηρύξει τις συνομιλίες ως αποτυχημένες. «Η παροχή συντάξεων αποτελεί κεντρικό θεμέλιο του σχεδιασμού ζωής για τους πιλότους (…) Αναμένουμε πλέον από την Lufthansa να λάβει σοβαρά υπ' όψιν τα μηνύματα του εργατικού δυναμικού της και να παρουσιάσει επιτέλους μια διαπραγματεύσιμη προσφορά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των πιλότων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Άρνε Κάρστενς.

Η Lufthansa βρίσκεται βρίσκεται σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και ο διευθύνων σύμβουλός της Γιενς Ρίτερ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν οι πόροι προκειμένου να δοθούν αυξήσεις στα εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Μόλις χθες, ο όμιλος της Lufthansa ανακοίνωσε την πρόθεσή του να περικόψει περίπου 4.000 διοικητικές θέσεις έως το 2030, λόγω προηγουμένως μη επιτευχθέντων στόχων απόδοσης.

