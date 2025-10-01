Πολωνία: Παρατείνει τους ελέγχους στα σύνορα με Γερμανία-Λιθουανία

Η Πολωνία θα παρατείνει τους ελέγχους στα σύνορά της με τη Γερμανία και τη Λιθουανία, τους οποίους εισήγαγε αυτό το καλοκαίρι, μέχρι τις 4 Απριλίου 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.

Η Πολωνία άρχισε να εφαρμόζει προσωρινούς ελέγχους κατά μήκος των συνόρων με τη Γερμανία και τη Λιθουανία τον Ιούλιο, όπως έκαναν και αρκετές άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλοντας και πάλι συνοριακούς ελέγχους προκειμένου να αναχαιτίσουν την παράτυπη μετανάστευση.

Η Πολωνία αντιμετωπίζει όπως λέει μεταναστευτική κρίση που ενορχηστρώνεται από τη Λευκορωσία και τη Ρωσία στα ανατολικά σύνορά της από το 2021. Οι δύο χώρες αρνούνται ότι ενθαρρύνουν μετανάστες να διασχίσουν τα σύνορα.

Οι συνοριακοί έλεγχοι επιβλήθηκαν αρχικά για έναν μήνα και παρατάθηκαν για άλλους δύο μήνες τον Αύγουστο. Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε στο Ρόιτερς πως η νέα παράταση θα τεθεί σε ισχύ στις 5 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Απριλίου 2026.

«Παρατείνουμε τους συνοριακούς ελέγχους με τη Γερμανία και τη Λιθουανία προκειμένου να εποπτεύσουμε τη μεταναστευτική διαδρομή που οδηγεί από τις χώρες της Βαλτικής, μέσω της Πολωνίας, στη Δυτική Ευρώπη», αναφέρει στην ανακοίνωση που ακολούθησε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι.

«Συλλαμβάνουμε άτομα που προσπαθούν παράνομα να φέρουν μετανάστες στη Δύση».

Το υπουργείο ανέφερε πως τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, καταγράφηκαν σχεδόν 25.000 παράνομες διελεύσεις των συνόρων Πολωνίας-Λευκορωσίας.

Οι συνοριοφύλακες συνέλαβαν σχεδόν 500 πολίτες ξένων τρίτων χωρών που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα από τη Λιθουανία στην Πολωνία, είπε.

Περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή επιχείρησαν να διασχίσουν τα σύνορα από την Πολωνία στη Γερμανία, περιλαμβανομένων σχεδόν 550 αλλοδαπών που είχαν προηγουμένως διασχίσει παράνομα τα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας.

