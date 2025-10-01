#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συγκρατημένη πτώση στη Wall Street μετά το shutdown-Νέο ρεκόρ για τον χρυσό

Taz: Οι «εχθροί της παγκοσμιοποίησης» συναντήθηκαν στη Ρωσία

Στο ιδρυτικό συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Πολέμιων της Παγκοσμιοποίησης, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 12 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν περισσότερα από 50 άτομα από 15 χώρες. Το παρών έδωσαν και στελέχη της γερμανικής ακροδεξιάς.

Taz: Οι «εχθροί της παγκοσμιοποίησης» συναντήθηκαν στη Ρωσία

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 15:00

Ο κρατιδιακός βουλευτής της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) στο Αμβούργο Ρόμπερτ Ρις συμμετείχε σε διεθνή συνάντηση «εχθρών της παγκοσμιοποίησης» στην Αγία Πετρούπολη, την οποία διοργάνωσε ο επιχειρηματίας Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ. Διαδικτυακά συμμετείχε στην εκδήλωση και το πρώην στέλεχος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και νυν ένθερμος υποστηρικτής του Κρεμλίνου Αλεξάντερ φον Μπίσμαρκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας taz, στο ιδρυτικό συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Πολέμιων της Παγκοσμιοποίησης, το οποίο φιλοξενήθηκε στο κτίριο του τοπικού κοινοβουλίου στις 12 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν περισσότερα από 50 άτομα από 15 χώρες. Ο ρώσος επιχειρηματίας Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ δήλωσε σχετικά ότι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν «στην προσπάθεια υπεράσπισης των χριστιανικών αξιών, στον αγώνα για την εθνική ταυτότητα και κυριαρχία και στην αντίσταση κατά του κοινού εχθρού - της παγκοσμιοποίησης».

Το «παρών» στην συνάντηση έδωσαν ο κρατιδιακός βουλευτής Αμβούργου για την AfD Ρόμπερτ Ρις, αλλά και η πρώην συνάδελφός του Όλγα Πέτερσεν, η οποία αποβλήθηκε πριν από λίγους μήνες από την κοινοβουλευτική της ομάδα επειδή αποκαλύφθηκε ότι είχε μετακομίσει με τα παιδιά της στην Ρωσία και εξακολουθούσε να εισπράττει επιδόματα στην Γερμανία.

Παρόντες στην συγκέντρωση ήταν μεταξύ άλλων ο βουλευτής του κυβερνώντος ρωσικού κόμματος Κονσταντίν Τσεμπέκιν, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Αλεξάντερ Μπέλσκι, αλλά και ο Αλεξάντερ Ντούγκιν, γνωστός θεωρητικός της «Ευρασιατικής Ένωσης». Με διαδικτυακές παρεμβάσεις συμμετείχαν στην συνάντηση ο Αλέν ντε Μπενουά της γαλλικής Νέας Δεξιάς και ο Αλεξάντερ φον Μπίσμαρκ, πρώην στέλεχος του CDU και ένθερμος υποστηρικτής του Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην Αγία Πετρούπολη εκπροσωπήθηκαν επίσης εθνικιστικές και ακροδεξιές οργανώσεις μεταξύ άλλων από την Ουγγαρία, την Ισπανία και το Μεξικό.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενώ συζητήθηκαν θέματα μετανάστευσης και υπεράσπισης των «παραδοσιακών» αξιών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αποσύρεται η Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη Βασανιστηρίων

Κρεμλίνο: Στηρίζει το κάλεσμα Τραμπ για απαγόρευση των βιολογικών όπλων

Μακρόν: Βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία

Η Ρωσία αυξάνει τον ΦΠΑ στο 22%, πιέζει το έλλειμμα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο