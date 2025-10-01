#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα εγγυώνται την ασφάλεια του Κατάρ οι ΗΠΑ

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου. «Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον εδάφους, κυριαρχίας ή κρίσιμων υποδομών του Κατάρ θα θεωρηθεί ως απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ», ορίζει το διάταγμα.

Με προεδρικό διάταγμα εγγυώνται την ασφάλεια του Κατάρ οι ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 17:04

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κατάρ, σύμμαχο της Ουάσινγκτον, μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της χώρας αυτής του Κόλπου τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

«Αποτελεί πολιτική των ΗΠΑ να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Κράτους του Κατάρ έναντι οποιασδήποτε εξωτερικής επίθεσης», αναφέρεται στο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, που φέρει προχθεσινή ημερομηνία.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου, στοχεύοντας αξιωματούχους της Χαμάς που είχαν συνάντηση σε συγκρότημα κατοικιών στην καρδιά της Ντόχα, της πρωτεύουσας αυτής της χώρας του Κόλπου.

Η επίθεση προκάλεσε μια σπάνια επίπληξη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμμαχο του Ισραήλ, ο οποίος εξέφρασε «μεγάλη δυσαρέσκεια» κατά της ισραηλινής κυβέρνησης.

Το εκτελεστικό διάταγμα ορίζει ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρήσει «οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον του εδάφους, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κράτους του Κατάρ ως απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ».

Σε περίπτωση επίθεσης, η αμερικανική κυβέρνηση θα λάβει «όλα τα νόμιμα και κατάλληλα μέτρα», συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής δράσης, σημειώνεται.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας προχθές, Δευτέρα, από τον Λευκό Οίκο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον ομόλογό του τού Κατάρ.

Την επομένη, το Κατάρ ισχυρίστηκε ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και μια υπόσχεση από το Ισραήλ ότι δεν θα επιτεθεί ξανά στη χώρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Axios: Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία προτρέπουν τη Χαμάς να δεχτεί το σχέδιο ΗΠΑ

Ακροδεξιοί υπουργοί Ισραήλ: Το σχέδιο για τη Γάζα θα καταλήξει σε δάκρυα

Τουρκική αποστολή στο Κατάρ για συνομιλίες με τη Χαμάς

Ερντογάν: Χαιρετίζει τις προσπάθειες Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο