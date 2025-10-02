#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επίθεση με μαχαίρι έξω από συναγωγή του Μάντσεστερ

Νωρίτερα ΙΧ έπεσε πάνω σε περαστικούς. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι δρόμοι γύρω από τη συναγωγή έχουν κλείσει.

Επίθεση με μαχαίρι έξω από συναγωγή του Μάντσεστερ

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 12:52

Τελ. Ενημ.: 2 Οκτωβρίου 2025 - 13:08

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα σε συναγωγή στην περιοχή Κράμπσαλ του Μάντσεστερ, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε επίθεση με μαχαίρι με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν, τέσσερις σύμφωνα με το BBC, ενώ νωρίτερα ένα ΙΧ έπεσε πάνω σε περαστικούς. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ και οι δρόμοι γύρω από τη συναγωγή έχουν κλείσει.

Η αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στις 9:31 τοπική ώρα, έπειτα από κλήση πολίτη, ο οποίος είδε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται εναντίον περαστικών και έναν άνδρα να δέχεται μαχαιριές. Ο δράστης δέχθηκε πυροβολισμούς από την αστυνομία και, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρνχαμ, εκτιμάται ότι είναι νεκρός.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Βορείου Δυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε ότι έχει κινητοποιηθεί για σοβαρό συμβάν και ότι πολλαπλά πληρώματα βρίσκονται στο χώρο. Η κατάσταση των τραυματιών δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ χαρακτήρισε το γεγονός «σοβαρό περιστατικό» και διαβεβαίωσε ότι ο άμεσος κίνδυνος έχει αντιμετωπιστεί, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Η περιοχή Κράμπσαλ βρίσκεται στα βόρεια του Μάντσεστερ και φιλοξενεί μια πολυπολιτισμική κοινότητα, με σημαντική παρουσία της εβραϊκής κοινότητας. Στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ ζουν περίπου 30–35 χιλιάδες Εβραίοι, κυρίως στο Πρέστουιτς, στο Γουάιτφιλντ και γύρω από το Κράμπσαλ , όπου λειτουργούν πολλές συναγωγές, σχολεία και κοινοτικά κέντρα. Εκεί βρίσκεται και το μεγάλο κέντρο φροντίδας Χίθλαντς Βίλατζ, που εξυπηρετεί την κοινότητα.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

