Στάρμερ: Πρέπει να νικήσουμε την άνοδο του αντισημιτισμού, για άλλη μια φορά

«Δεν είναι ένα καινούριο μίσος, είναι κάτι που οι Εβραίοι βίωναν ανέκαθεν, πρέπει να είμαστε σαφείς, είναι ένα μίσος που αυξάνεται για άλλη μια φορά και η Βρετανία πρέπει να το νικήσει για άλλη μια φορά», τόνισε.

Κιρ Στάρμερ

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 23:02

Η Βρετανία πρέπει να «νικήσει» την άνοδο του αντισημιτισμού, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε ένα τηλεοπτικό μήνυμά του που μεταδόθηκε απόψε, λίγες ώρες μετά την επίθεση έξω από μια συναγωγή του Μάντσεστερ, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, ανήμερα της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ.

«Νωρίτερα σήμερα, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας για την εβραϊκή κοινότητα, ένα άθλιο άτομο διέπραξε τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων επειδή είναι Εβραίοι και επιτέθηκε στη Βρετανία λόγω των αξιών μας», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

