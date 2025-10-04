Στην Αίγυπτο Γουίτκοφ και Κούσνερ για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και ο γαμπρός του μεταβαίνουν στην Αίγυπτο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε το αμερικανικό σχέδιο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ (φωτ.) θα πάνε στην Αίγυπτο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Ο Τραμπ προειδοποίησε σήμερα την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ότι «δεν θα ανεχτεί καμία καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα με το οποίο η Γάζα θα συνιστά ξανά απειλή για το Ισραήλ. Ας το κάνουμε, γρήγορα» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του που το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς ώστε να δώσει μια ευκαιρία να υλοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία».

Το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για την «άμεση εφαρμογή» της πρώτης φάσης του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, που αφορά την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων μετά την απάντηση της Χαμάς.

Σύμφωνα πάντως με ισραηλινά μέσα η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ διέταξαν τον στρατό να σταματήσει την επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Οπως μεταδίδουν το Army Radio και η δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, η εντολή απαιτεί τη μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τα στρατεύματα να εκτελούν αυστηρά αμυντικούς ελιγμούς. Δόθηκε μετά από συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οπως έγινε γνωστό, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ έδωσε εντολή στις δυνάμεις, μέσω ανακοίνωσης, να προετοιμαστούν για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, χωρίς να διευκρινίζει αν θα υπάρξει μείωση της στρατιωτικής δραστηριότητας στη Γάζα, μεταδίδει το Reuters.

Η Χαμάς, η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση που ελέγχει τη Γάζα, απάντησε στο 20-σημείων σχέδιο του Τραμπ αφού ο Αμερικανός πρόεδρος της είχε δώσει προθεσμία έως την Κυριακή να το αποδεχθεί ή να αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες».

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει αυτοπαρουσιαστεί ως ο μόνος ικανός να επιτύχει ειρήνη στη Γάζα, έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του διετούς πολέμου, που έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και έχει αφήσει το Ισραήλ, σύμμαχο των ΗΠΑ, όλο και πιο απομονωμένο στη διεθνή σκηνή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Χαμάς έδειξε πως είναι «έτοιμη για διαρκή ΕΙΡΗΝΗ» και έριξε το βάρος στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και ταχύτητα!», έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Ήδη συζητάμε τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για τη μακροχρόνια επιδίωξη της ΕΙΡΗΝΗΣ στη Μέση Ανατολή.»



Το γραφείο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τον Πρόεδρο και την ομάδα του για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες συνάδουν με το όραμα του Προέδρου Τραμπ.»

Κάτοικοι δήλωσαν ότι ισραηλινά άρματα μάχης βομβάρδισαν την οδό Ταλαντίνι, κύριο άξονα στο κέντρο της Πόλης της Γάζας, μετά το μήνυμα του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη ενέτειναν επίσης τους βομβαρδισμούς στην Πόλη της Γάζας την ώρα που ακολούθησε την ανακοίνωση της Χαμάς, πλήττοντας αρκετά σπίτια στη συνοικία Ριμάλ.

Υπήρξαν επίσης πλήγματα στη Χαν Γιούνις, χωρίς αναφορές για θύματα, σύμφωνα με κατοίκους.

Πίεση στον Νετανιάχου

Πριν από τις τελευταίες ανακοινώσεις του Ισραήλ, οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα κάλεσαν τον Νετανιάχου «να διατάξει άμεσα διαπραγματεύσεις για την επιστροφή όλων των ομήρων.»

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο πρωθυπουργός βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στην αυξανόμενη πίεση για τερματισμό του πολέμου — από τις οικογένειες των ομήρων και ένα κουρασμένο από τον πόλεμο κοινό — και στις απαιτήσεις των σκληροπυρηνικών μελών της ακροδεξιάς συμμαχίας του, που επιμένουν να μην υπάρξει καμία χαλάρωση της εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα.

Η Χαμάς, σε αντίγραφο της απάντησής της που είδε το Reuters, δεν ανέφερε αν θα συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να αποστρατιωτικοποιήσει τη Γάζα — κάτι που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιθυμούν, αλλά η Χαμάς έχει απορρίψει στο παρελθόν.

Δεν συμφώνησε επίσης σε σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ, όπως προτείνει το σχέδιο, αντιθέτως επιμένει σε άμεση και πλήρη αποχώρηση.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί προτού τερματιστεί η κατοχή του θύλακα από το Ισραήλ — σχόλια που υπογράμμισαν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Κατάρ ξεκίνησε συντονισμό με τη διαμεσολαβήτρια Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχιση των συνομιλιών σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατουμένους στο Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, αφοπλισμό της Χαμάς και εγκαθίδρυση μεταβατικής κυβέρνησης υπό διεθνή διοίκηση.

Τα εμπόδια

Στην απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ, η Χαμάς ανέφερε ότι «εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που καλούν στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στην ανταλλαγή κρατουμένων και στην άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», μεταξύ άλλων όρων.

Ανακοίνωσε την «έγκρισή της για την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων της κατοχής — ζώντων και νεκρών — σύμφωνα με τη φόρμουλα ανταλλαγής που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ, με τις απαραίτητες συνθήκες πεδίου για την εφαρμογή της ανταλλαγής.»

Ωστόσο, η Χαμάς πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο αυτό, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να εισέλθει άμεσα, μέσω των διαμεσολαβητών, σε διαπραγματεύσεις για τη συζήτηση των λεπτομερειών.»

Η οργάνωση δήλωσε ότι είναι έτοιμη «να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων (τεχνοκρατών) βάσει εθνικής παλαιστινιακής συναίνεσης και με την υποστήριξη του αραβικού και ισλαμικού κόσμου.»

Η Χαμάς δεν διευκρίνισε αν θα αποδεχθεί την πρόταση Τραμπ να της απαγορευθεί να ασκεί πολιτική εξουσία στη Γάζα. Ωστόσο, ανέφερε ότι πρέπει «να συμπεριληφθεί και να συμβάλει» σε οποιαδήποτε εθνική παλαιστινιακή συζήτηση για το μέλλον της Γάζας.

Η Χαμάς έχει στο παρελθόν προσφερθεί να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε διαφορετικό φορέα.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι «η ΚΟΛΑΣΗ θα ξεσπάσει» στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν αποδεχθεί την πρότασή του για τον θύλακα έως τις 6 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (22:00 GMT) της Κυριακής.

Η Χαμάς δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην πρόταση του Τραμπ.