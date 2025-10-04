#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Συμμετοχή του στρατού στην άμυνα κατά των drones σχεδιάζει η κυβέρνηση

Με ανησυχία παρακολουθεί η γερμανική κυβέρνηση τα αυξανόμενα περιστατικά πτήσεων drones πάνω από αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές.

Δημοσιεύθηκε: 4 Οκτωβρίου 2025 - 23:17

Σε απόλυτη επιφυλακή μετά τις πτήσεις drones πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου εδώ και δύο μέρες καθώς επίσης και πάνω από στρατιωτική βάση στη Βαυαρία, βρίσκεται η γερμανική κυβέρνηση, με την ανησυχία να εντείνεται για το επόμενο διάστημα.

Ο υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου τη δημιουργία ειδικής μονάδας του στρατού για άμυνα κατά των drones, εξουσιοδοτώντας έτσι μελλοντικά τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις να δρουν μαζί με την αστυνομία, ακόμη και για την κατάρριψή τους, εφόσον στοιχειοθετείται σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια.

Όπως δήλωσε ο Γερμανός υπ. Εσωτερικών, ο οποίος είναι κορυφαίο στέλεχος των Χριστιανοκοινωνιστών με καταγωγή επίσης από τη Βαυαρία, η αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ασφάλειας της Αεροπορίας θα δώσει περισσότερες δυνατότητες δράσης στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ταχύτερο δυνατό αντίστοιχα περιστατικά.

Για την ανάθεση αρμοδιοτήτων αυτού του επιπέδου στον γερμανικό στρατό, δεν απαιτείται αναθεώρηση του Γερμανικού Συντάγματος, ανέφερε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

«Κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια»

Tαυτόχρονα έγινε γνωστό ότι και χθες στο Μόναχο, όπου διεκόπη η λειτουργία του αεροδρομίου για πολλές ώρες, ο γερμανικός στρατός συμμετείχε στον εντοπισμό των drones μετά από αίτημα της βαυαρικής κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο αυτά να έχουν τελικά ταυτοποιηθεί.  Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο της Γερμανίας και για έναν κρίσιμο κόμβο για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη.

Τέλος, ηχηρό καμπανάκι έστειλε σήμερα και η Γερμανική Ένωση Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών: «Τα περιστατικά στο Μόναχο αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε σε θέση να δράσουμε προς το παρόν για τον εντοπισμό και την αναχαίτιση drones πάνω από κρίσιμες υποδομές (...) Αυτές οι πτήσεις αποτελούν κίνδυνο για την εθνική μας ασφάλεια και για την οικονομική ανάπτυξη», αναφέρει η επικεφαλής της Ένωσης BDLI, Μαρί-Κριστίν φον Χαν.

Όπως τόνισε, γερμανική τεχνολογία μη επανδρωμένων ανασκαφών χρησιμοποιείται ήδη επί του πεδίου στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας. «Θα πρέπει γρήγορα και εμείς να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία», είπε χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ: Deutsche Welle

