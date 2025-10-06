#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Δύο νεκροί σε πυραυλική επίθεση στο Μπέλγκοροντ

Ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ δήλωσε πως «πυραυλική επίθεση» σκότωσε δύο άνδρες: ο ένας πέθανε στον τόπο της επίθεσης και ο άλλος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο.

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 19:05

Ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ δήλωσε πως «πυραυλική επίθεση» σκότωσε δύο άνδρες: ο ένας πέθανε στον τόπο της επίθεσης και ο άλλος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Ενημέρωσε για «προβλήματα στην ηλεκτροδότηση» μετά την επίθεση, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επλήγη θερμοηλεκτρικός σταθμός στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον μαιευτηρίου στην πόλη Σούμι (βορειοανατολικά). «Ευτυχώς, αυτήν τη φορά» δεν υπήρξαν θύματα, υπογράμμισε. Διευκρίνισε πως 35 γυναίκες και 11 νήπια, καθώς και το προσωπικό του μαιευτηρίου, είχαν σπεύσει σε καταφύγιο την ώρα της επίθεσης.

Από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία εκτοξεύει σχεδόν καθημερινά πυραύλους και drones εναντίον της Ουκρανίας, η οποία εξαπολύει συχνά επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

