Ο Μακρόν δίνει τελευταία ευκαιρία στον Λεκορνί

Ο Εμμανουέλ Μακρόν έδωσε εντολή στον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί να επιδιώξει διαπραγματεύσεις με τα πολιτικά κόμματα «εως το βράδυ της Τετάρτης» ώστε να «καθορίσει μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Ο Λεκορνί αποδέχτηκε την πρόταση, μεταδίδει το Reuters.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Μπρούνο Λε Μερ (ο διορισμός του οποίου ως υπουργού Αμυνας προκάλεσε αντιδράσεις) παραιτείται από το κυβερνητικό σχήμα.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί παραιτήθηκε αιφνιδίως το πρωί από τη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας, αποδίδοντας την απόφασή του στην αδιαλλαξία των κομμάτων στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο της χώρας, επιτείνοντας έτσι μια εθνική πολιτική κρίση.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ρευστοποιήσεις στα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία, με τις μετοχές να καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση από τα τέλη Αυγούστου, ενώ η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης στο 3,6%.

Αν και ο Λεκορνί βρισκόταν ήδη σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, χωρίς να έχει εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία στήριξης και με εντεινόμενες εικασίες ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόταση δυσπιστίας ακόμη και εντός της εβδομάδας, η αιφνίδια αποχώρησή του αποτέλεσε έκπληξη.

Η παραίτηση ήρθε λιγότερο από 24 ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε νέο υπουργικό συμβούλιο, αποτελούμενο κυρίως από κεντρώους πιστούς, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της αντιπολίτευσης να μην προχωρήσει στη συγκρότηση κυβέρνησης συνέχειας. Το σχέδιο αυτό απέτυχε αμέσως.

«Οι προϋποθέσεις δεν πληρούνταν πλέον ώστε να μπορώ να ασκώ τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργού», δήλωσε ο Λεκορνί σε δημοσιογράφους στο Παρίσι τη Δευτέρα. «Ήμουν έτοιμος να συμβιβαστώ, αλλά κάθε πολιτικό κόμμα απαιτούσε από το άλλο να υιοθετήσει ολόκληρο το πρόγραμμά του».

Ο Μακρόν ζήτησε πάντως από τον Λεκορνί να διεξάγει έως την Τετάρτη συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα με στόχο τη σταθεροποίηση της χώρας.

Ο Λεκορνί βρέθηκε αντιμέτωπος με το ίδιο δυσεπίλυτο πρόβλημα που οδήγησε στην πτώση των δύο προκατόχων του: την ανάγκη να περάσει έναν προϋπολογισμό που περιελάμβανε αντιδημοφιλείς περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων, προκειμένου να περιοριστεί το μεγαλύτερο έλλειμμα της ευρωζώνης.

Ο Μακρόν έχει τώρα τρεις βασικές επιλογές: να ορίσει νέο πρωθυπουργό, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να σχηματίσει νέο υπουργικό συμβούλιο· να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές· ή να παραιτηθεί ο ίδιος -κάτι που έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να πράξει. Η προθεσμία για την κατάθεση του τακτικού προϋπολογισμού λήγει την επόμενη Δευτέρα, γεγονός που σημαίνει ότι η κυβέρνηση πιθανότατα θα αναγκαστεί να προσφύγει σε έκτακτα μέτρα.

Ο Ολιβιέ Φορ, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, δήλωσε ότι η ομάδα του Μακρόν βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης και ότι η νέα κυβέρνηση δεν διαθέτει καμία νομιμοποίηση. «Γινόμαστε μάρτυρες μιας άνευ προηγουμένου πολιτικής κρίσης», δήλωσε λίγο πριν από την ανακοίνωση της παραίτησης του Λεκορνί.

Τα γαλλικά ομόλογα υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για νέα πολιτική αβεβαιότητα, με το περιθώριο δανεισμού της χώρας έναντι των γερμανικών τίτλων -βασικός δείκτης δημοσιονομικού κινδύνου- να διευρύνεται πάνω από τις 89 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024.

«Η τρέχουσα κατάσταση μας φέρνει πιο κοντά σε νέες εκλογές και, σε αυτό το σενάριο, αναμένω ότι το spread θα αυξηθεί και θα δοκιμάσει τις 100 μονάδες βάσης», δήλωσε ο Βενσάν Ζουβέν, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της ING στις Βρυξέλλες, σε συνέντευξή του πριν από την παραίτηση του Λεκορνί.

Αμέσως μετά την αποχώρηση του Λεκορνί, η επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν επανέλαβε το αίτημά της για προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών, καθώς το κόμμα της, Εθνικός Συναγερμός, βλέπει ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη που κατέγραψε στις τελευταίες πρόωρες εκλογές του 2022.

«Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου. Πρέπει να επιστρέψουμε στους ψηφοφόρους· εκείνοι πρέπει να αποφασίσουν», δήλωσε.

Ο άμεσος προκάτοχος του Λεκορνί, Φρανσουά Μπαϊρού, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση τον περασμένο μήνα, αφού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης για το σχέδιό του που προέβλεπε σημαντική μείωση του ελλείμματος για το επόμενο έτος. Είχε διαδεχθεί τον Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος αποπέμφθηκε τον Δεκέμβριο -επίσης λόγω των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Οι επιλογές του Μακρόν και του Λεκορνί για τις κορυφαίες θέσεις στη νέα κυβέρνηση δεν υπέδειξαν την αλλαγή πορείας που απαιτούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Οι μόνες ουσιαστικές αλλαγές στη σύνθεση της βραχύβιας κυβέρνησης, στην πραγματικότητα, συνέβαλαν στην πολιτική αντίδραση, με την επιστροφή στενών συμμάχων του Μακρόν -του Μπρουνό Λε Μερ στο υπουργείο Άμυνας και του Ρολάν Λεσκίρ στο υπουργείο Οικονομικών.

Ο Λε Μερ υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών κατά τα πρώτα επτά χρόνια της προεδρίας Μακρόν και συνδέεται με τις φιλοεπιχειρηματικές πολιτικές που επικρίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης το γεγονός ότι διατηρούσε τεταμένες σχέσεις με το κεντροδεξιό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο εγκατέλειψε το 2017 για να προσχωρήσει στην κεντρώα ομάδα του Μακρόν.

Ο Μπρουνό Ρεταγιό, υπουργός Εσωτερικών και νυν επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών, δήλωσε τη Δευτέρα ότι προέκυψε «πρόβλημα εμπιστοσύνης» με τον Λεκορνί, καθώς δεν είχε ενημερωθεί ότι ο Λε Μερ θα αναλάμβανε το υπουργείο Άμυνας.

Ο Γάλλος ιστορικός και πολιτικός αναλυτής Ζαν Γκαρίγκ δήλωσε ότι το «ακατανόητο ψυχόδραμα» της Δευτέρας καθιστά ολοένα και δυσκολότερο για τον Μακρόν να αποφύγει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, όπως έκανε τον Ιούνιο του 2024.

«Ακόμη κι αν ο Μακρόν δεν το επιθυμεί, ενδέχεται να εξαναγκαστεί να το πράξει ξανά», είπε ο Γκαρίγκ.

Μια εναλλακτική επιλογή για τον Μακρόν

Σύμφωνα με τη Βαλερί Πεκρές, επικεφαλής της περιφερειακής αρχής του Παρισιού και μέλος του δεξιού κόμματος Les Républicains, μια ενδεχόμενη λύση για τον Μακρόν θα μπορούσε να είναι ένα... δημοψήφισμα.

Αυτό θα του επέτρεπε να «συμβουλευθεί τους πολίτες σχετικά με τις κύριες οικονομικές μεταρρυθμίσεις» και τα άλλα κρίσιμα ζητήματα που διχάζουν τη γαλλική πολιτική, όπως δήλωσε σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό.

Η Πεκρές, η οποία πλέον δεν συγκαταλέγεται στα κορυφαία στελέχη του κόμματός της, είχε θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μακρόν στις προεδρικές εκλογές του 2022, συγκεντρώνοντας μόλις 4,8% των ψήφων.