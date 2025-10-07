#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: Δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ Νόβα, ενός λεπτού σιγή

Οικογένειες και φίλοι των θυμάτων συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την μνήμη των αγαπημένων τους, την δεύτερη επέτειο της πλέον πολύνεκρης επίθεσης που έχει δεχθεί το Ισραήλ.

Ισραήλ: Δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ Νόβα, ενός λεπτού σιγή

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 09:38

Μέλη των οικογενειών και φίλοι των θυμάτων της εφόδου της 7ης Οκτωβρίου 2023 τήρησαν ενός λεπτού σιγή σήμερα το πρωί, την ημέρα της δεύτερης επετείου της πιο πολύνεκρης επίθεσης που έχει ζήσει το Ισραήλ στην ιστορία του, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στον χώρο όπου διεξαγόταν το φεστιβάλ Νόβα.

Η επίθεση αποτέλεσε έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πηγές Χαμάς: «Θετικές» οι πρώτες συνομιλίες στην Αίγυπτο

Ισραήλ: Εντοπίστηκε βλήμα που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα

Αίγυπτος: Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Τούνμπεργκ από «Βενιζέλος»: Η ιστορία είναι ότι το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο