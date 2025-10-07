#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δανία: Προς απαγόρευση social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά τους, από την ηλικία των 13 ετών.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 18:12

Η Δανία θα απαγορεύσει τη χρήση ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

«Η κυβέρνηση θα προτείνει να απαγορευτούν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 15 ετών», είπε η Φρεντέρικσεν στην ομιλία της για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου.

Στο νομοσχέδιο, που θα παρουσιαστεί σε ημερομηνία που δεν έχει καθοριστεί ακόμη, προβλέπεται ότι οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν τη χρήση των δικτύων αυτών από τα παιδιά τους, από την ηλικία των 13 ετών.

«Το κινητό τηλέφωνο και τα κοινωνικά δίκτυα κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας», επέμεινε η πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι έξι στα δέκα (60%) αγόρια ηλικίας από 11 έως 19 ετών προτιμούν να μείνουν στο σπίτι τους αντί να βγουν έξω για να διασκεδάσουν με τους φίλους τους στον ελεύθερο χρόνο τους, κάθε εβδομάδα.

Η πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε με ποιο τρόπο θα ελέγχεται η τήρηση της απαγόρευσης.

Η Αυστραλία ήταν από τις πρώτες χώρες που έθεσαν κανόνες στη χρήση του διαδικτύου από τους νέους: στα τέλη του 2024 το κοινοβούλιο υιοθέτησε νόμο που απαγορεύει την πρόσβαση σε δίκτυα όπως το TikTok, το Facebook, το Instagram και η πλατφόρμα X, σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

