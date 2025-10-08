#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: Τρεις νεκροί από ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ

Πάνω από 50 μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Κιέβου καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας από την αντιαεροπορική άμυνα, ανακοίνωσε το ρωσικό ΥΠΑΜ.

Ρωσία: Τρεις νεκροί από ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 11:15

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ότι οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 53 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

