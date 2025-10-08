#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το νοσοκομείο αυτό είναι μια από τις τελευταίες λειτουργικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στην πόλη. Τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης κατηγορεί για το περιστατικό ιατρική πηγή.

Σουδάν: Επίθεση με drone σε μαιευτική κλινική του Νταρφούρ, οκτώ νεκροί

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 12:52

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone εναντίον μαιευτικής κλινικής στην πόλη Αλ Φασίρ στην περιοχή Νταρφούρ του Σουδάν, δήλωσε σήμερα ιατρική πηγή, κατηγορώντας για την επίθεση την παραστρατιωτική ομάδα Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Το αλ-Φασίρ είναι η τελευταία μεγάλη πόλη στην τεράστια περιοχή Νταρφούρ του δυτικού Σουδάν, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του πλήρους ελέγχου των ΔΤΥ, που είναι σε πόλεμο με τον στρατό από τον Απρίλιο του 2023.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε την Τρίτη, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό επτά ατόμων στο νοσοκομείο της Αλ Φασίρ καθώς και «ζημιές σε κτίρια και εξοπλισμό», δήλωσε η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

Το νοσοκομείο αυτό είναι μια από τις τελευταίες λειτουργικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στην πόλη, εναντίον της οποίας οι ΔΤΥ έχουν αυξήσει τις επιθέσεις με πυρά πυροβολικού και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τον Αύγουστο με στόχο την κατάρρευσή της.

Οι ΔΤΥ έχουν αναλάβει τον έλεγχο όλο και περισσότερων περιοχών της Αλ Φασίρ τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που έχει εισέλθει στον τρίτο χρόνο του, έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους και--σύμφωνα με τον ΟΗΕ--«τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Ο ΟΗΕ κάλεσε την Πέμπτη τη διεθνή κοινότητα να δράσει επειγόντως για να αποτρέψει τις επιθέσεις στην Αλ Φασίρ.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που αποδόθηκε σε παραστρατιωτικούς, προκάλεσε τον θάνατο 75 ατόμων σε ένα τζαμί στην πόλη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

