Τσεχία: Σχηματισμό κυβέρνησης ως τον Νοέμβριο επιδιώκει ο Μπάμπις

Ο νικητής των εκλογών στη Δημοκρατία της Τσεχίας, το κόμμα ANO, ευελπιστεί να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με δύο μικρά κόμματα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, όπως δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του, ο Αντρέι Μπάμπις.

Το λαϊκιστικό κόμμα του δισεκατομμυριούχου πρώην πρωθυπουργού κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 3-4 Οκτωβρίου και αναμένεται να αντικαταστήσει το κεντροδεξιό υπουργικό συμβούλιο του πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα.

Ο Μπάμπις, βρίσκεται σε συνομιλίες με τους κεντροδεξιούς, ευρωσκεπτικιστές Αυτοκινητιστές και με το ακροδεξιό κόμμα SPD, που αντιτίθεται τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ, για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού που θα καταλαμβάνει τις 108 από τις 200 έδρες στην κάτω βουλή.

"Ελπίζω ότι μέχρι την πρώτη συνεδρίαση της νέας βουλής θα έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού", ανέφερε ο Μπάμπις σε βίντεο που ανήρτησε στη σελίδα του στο Facebook.

Στην πρώτη συνεδρίαση θα εκλεγεί ο πρόεδρος της νέας βουλής πριν από την επίσημη παραίτηση του απερχόμενου υπουργικού συμβουλίου--το νωρίτερο που μπορεί να διοριστεί νέος πρωθυπουργός.

Ο Μπάμπις, οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ και σύμμαχος του Ούγγρου Βίκτορ Ορμπάν, έχει δεσμευτεί να καταργήσει το σχέδιο να προμηθευτεί η Ουκρανία πυρομαχικά μέσω Τσέχων εμπόρων όπλων και κατασκευαστών με δυτική χρηματοδότηση και το έχει χαρακτηρίσει υπερτιμημένο και αδιαφανές.

Ωστόσο έχει μειώσει την αντίθεσή του σε αυτό καθώς ο πρόεδρος Πετρ Πάβελ κάλεσε τα κόμματα να το συνεχίσουν.

Ο Πάβελ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης και διορίζει τον επόμενο πρωθυπουργό.

Χθες, Τρίτη, ο Μπάμπις χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μια "κατ' αρχήν" καλή ιδέα και είπε ότι θα την "επαναξιολογήσει" και θα την καταστήσει περισσότερο διαφανή.

Ο ίδιος επανέλαβε παλαιότερη δήλωσή του ότι (η πρωτοβουλία αυτή) πιθανόν να τεθεί υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ.

Η πρωτοβουλία έχει τη στήριξη των Αυτοκινητιστών αλλά όχι και του SPD, το οποίο θέλει να διακόψει κάθε βοήθεια προς την Ουκρανία, περιλαμβανομένης της βοήθειας σε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία της Τσεχίας.

