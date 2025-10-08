Καχυποψία ΕΕ απέναντι σε νέες εμπορικές απαιτήσεις Τραμπ

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι οι νέες απαιτήσεις των ΗΠΑ για εμπορικές παραχωρήσεις, καθώς και άλλα μέτρα, ενδεχομένως υπονομεύουν την πρόσφατη συμφωνία που γλίτωσε τους συμμάχους από το χείλος του δασμολογικού πολέμου, μεταδίδει το Βloomberg.

Πριν από λίγες μέρες, σύμφωνα με πηγές, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην ΕΕ μια νέα πρόταση για την εφαρμογή «αμοιβαίου, δίκαιου και ισορροπημένου» εμπορίου.

Αξιωματούχοι της ΕΕ θεωρούν μαξιμαλιστικά τα αιτήματα και σημαντικές τις ζητούμενες παραχωρήσεις, αναφέρεται. Οι πηγές αρνήθηκαν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, επειδή τα κράτη-μέλη θα ενημερωθούν για τις συζητήσεις σήμερα Τετάρτη, σημειώνει το Βloomberg.

Οι νέες απαιτήσεις προκύπτουν καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται να διαπραγματευτούν τα επόμενα βήματα της εμπορικής συμφωνίας του καλοκαιριού, η οποία όρισε δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ ψάχνουν μια ευκαιρία να συζητήσουν για τη νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών και τεχνολογικών κανόνων, καθώς και των κανονισμών εταιρικής συμμόρφωσης και κλιματικής αλλαγής, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η διατήρηση της ρυθμιστικής αυτονομίας αποτελεί κόκκινη γραμμή, αλλά ότι θα διαβουλεύεται με τις ΗΠΑ για κάθε θέμα.

«Επί του παρόντος, επικεντρωνόμαστε στην πιστή εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του απαράμιλλου διατλαντικού εμπορίου μας, την προστασία των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλοφ Γκιλ, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ. «Η δήλωση αποτελεί τη βάση μας για κοινή στρατηγική συνεργασία».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Και οι δύο πλευρές έχουν λάβει αρκετά μέτρα για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας τους τελευταίους μήνες.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε ότι τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα επωφελούνται από τον συντελεστή 15% αντί για τον υψηλότερο τομεακό δασμό 25% που επιβάλλει σε άλλους. Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων αναμένεται να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης.

Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ έχει παρουσιάσει νομοθεσία για τη μείωση των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και σε ορισμένες μη ευαίσθητες γεωργικές εξαγωγές. Η κίνηση αυτή χρειάζεται την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο πρέπει επίσης να εγκρίνει εν συνόλω την εμπορική συμφωνία.

Ωστόσο, οι συζητήσεις για τη μείωση των αμερικανικών δασμών 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο. Η ΕΕ ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι σχεδιάζει να εισαγάγει τον ίδιο συντελεστή στις εισαγωγές χάλυβα από το εξωτερικό πάνω από μια συγκεκριμένη ποσόστωση.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αντισταθεί στην προσθήκη αγαθών όπως το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά στον κατάλογο των εισαγωγών που εξαιρούνται από τον δασμό 15%, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ ανησυχούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ, ταυτόχρονα, επεκτείνει τον κατάλογο των παράγωγων προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου που καλύπτονται από τον συντελεστή 50% και προετοιμάζει περισσότερους πιθανούς δασμούς σε άλλους τομείς, όπως οι ιατρικές συσκευές και τεχνολογίες, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Η ανησυχία, ανέφεραν οι πηγές, είναι ότι συνολικά αυτές οι κινήσεις θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν το ανώτατο όριο δασμών 15% που κατάφερε να εξασφαλίσει η ΕΕ.

«Το κυριότερο επιχείρημα για να πειστεί για τη συμφωνία ο ιδιωτικός τομέας και η κοινή γνώμη είναι η σταθερότητα», δήλωσε ο επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ Στεφάν Σεζουρνέ σε συνέντευξή του στο Bloomberg. «Χωρίς σταθερότητα για τέσσερα χρόνια, ίσως είναι δύσκολο να πούμε ότι πρόκειται για καλή συμφωνία», είπε.