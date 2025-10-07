#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Κομισιόν προτείνει δασμούς 50% στις εισαγωγές χάλυβα

Πρόταση για τη διάσωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα παρουσίασε ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιομηχανικής Στρατηγικής Στεφάν Σεζουρνέ. Διπλασιασμός των δασμών στο 50% από 25% και μείωση των ποσοστώσεων.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 17:38

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιομηχανικής Στρατηγικής Στεφάν Σεζουρνέ ανακοίνωσε πρόταση για αύξηση των δασμών στις εισαγωγές χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Για τη διάσωση των εργοστασίων και των θέσεων εργασίας στη βιομηχανία του χάλυβα: μειώνουμε στο μισό τις ποσοστώσεις για τις εισαγωγές χάλυβα από το εξωτερικό. Διπλασιάζουμε τους δασμούς (από 25% στο 50%). Αυτή είναι η ρήτρα διασφάλισης για τον χάλυβα. Αυτή είναι η επαναβιομηχάνιση της Ε.Ε.» έγραψε ο κ. Σεζουρνέ.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, κάθε χώρα επιτρέπεται να εξάγει στην Ε.Ε. μόνο μια καθορισμένη ποσότητα χάλυβα χωρίς να πληρώνει υψηλούς δασμούς. Μόλις ξεπεράσει το όριο αυτό, οποιεσδήποτε επιπλέον εξαγωγές υπόκεινται σε δασμό 25%.

Ο κ. Σεζουρνέ ανέφερε ότι οι δασμοί θα αυξηθούν στο 50% από 25%, ενώ παράλληλα θα μειωθούν κατά το μισό τα όρια πάνω από τα οποία τίθενται σε ισχύ οι δασμοί.

Την πρόταση είχαν αποκαλύψει τη Δευτέρα οι Financial Times. 

Ο κλάδος της χαλυβουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε 18.000 απολύσεις για το 2024.

Την περασμένη χρονιά η Ε.Ε. εισήγαγε 28 εκατ. τόνους χάλυβα.

 

