Γαλλία-δημοσκοπήσεις: Στα τάρταρα ο Μακρόν, καλπάζει το κόμμα Λεπέν

Πτώση δημοτικότητας του Εμανουέλ Μακρόν και εκλογική συρρίκνωση των πολιτικών δυνάμεων που τον στηρίζουν καταγράφουν δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύουν σήμερα Πέμπτη γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Elabe για την εφημερίδα Les Échos, μόνο το 14% των Γάλλων εμπιστεύεται τον Γάλλο πρόεδρο για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της χώρας, που σημαίνει πτώση 3 μονάδων σε έναν μήνα. Πρόκειται για εντυπωσιακή κατάρρευση, με 7 μονάδες χαμένες σε διάστημα δύο μηνών και 13 από τον Μάρτιο του 2025, αναφέρει η εφημερίδα, επισημαίνοντας ότι με ποσοστό εμπιστοσύνης στο 14% ο Εμανουέλ Μακρόν σπάει το ρεκόρ της χαμηλής δημοτικότητάς που είχε σημειώσει τον προηγούμενο μήνα, ισοφαρίζοντας το αρνητικό ρεκόρ του Φρανσουά Ολάντ τον Νοέμβριο του 2016.

Από την άλλη, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί βλέπει τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται εντυπωσιακά. Ενώ κατατασσόταν στην 18η θέση ανάμεσα σε 30 πολιτικά πρόσωπα στη μηνιαία μέτρηση της Elabe πριν από τον διορισμό του στο πρωθυπουργικό μέγαρο στις 9 Σεπτεμβρίου, σήμερα βρίσκεται στην 7η θέση στις προτιμήσεις των Γάλλων για πολιτικά πρόσωπα, με 28% θετικές γνώμες (+11 μονάδες). Στην 1η θέση βρίσκεται ο ακροδεξιός Ζορντάν Μπαρντελά (39%), ενώ ακολουθούν οι τέως πρωθυπουργοί επί προεδρίας Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ (35%) και Γκαμπριέλ Ατάλ (33%).

Στην εφημερίδα Le Figaro δημοσιεύεται, εξάλλου, άρθρο με τίτλο «Προεδρικές εκλογές 2027: Η Εθνική Συσπείρωση είναι το μεγάλο φαβορί σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, τη στιγμή που το κεντρώο μπλοκ καταρρέει».

Στο άρθρο αναφέρεται ότι, περισσότερο από ενάμιση χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές, το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση (RN) εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας ποσοστό μεταξύ 34% και 35%, ενώ το κεντρώο μπλοκ, που κατά βάση στηρίζει τον Γάλλο πρόεδρο, καταρρέει και βρίσκεται στήθος με στήθος με την Αριστερά για μια θέση στον δεύτερο γύρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Toluna Harris Interactive για τον τηλεοπτικό σταθμό RTL, εκπροσωπούμενη είτε από τον πρόεδρό της Ζορντάν Μπαρντελά είτε από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Μαρίν Λεπέν, η Εθνική Συσπείρωση βρίσκεται σταθερά πρώτη στην πρόθεση ψήφου για τον πρώτο γύρο. Κι αυτό ανεξάρτητα από τους αντιπάλους της, δηλαδή τους πρώην πρωθυπουργούς Γκαμπριέλ Ατάλ (12% στην πρόθεση ψήφου) ή Εντουάρ Φιλίπ (μεταξύ 15% και 16%, ενώ πριν από το καλοκαίρι ξεπερνούσε το 20%).

Η Εθνική Συσπείρωση θα έφτανε το 35% σε περίπτωση υποψηφιότητας του Ζορντάν Μπαρντελά, δηλαδή σχεδόν 12 μονάδες περισσότερο από το ποσοστό του κόμματος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2022. Η Μαρίν Λεπέν κυριαρχεί επίσης με 34% (η καταδίκη της προς το παρόν την εμποδίζει να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα).

Στην Αριστερά, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, με την Ανυπότακτη Γαλλία, συγκεντρώνει 14% στην πρόθεση ψήφου, ανεξαρτήτως σεναρίου. Ο προσκείμενος στους Σοσιαλιστές Ραφαέλ Γκλικσμάν θα συγκέντρωνε επίσης 14% αν ο υποψήφιος του κεντρώου μπλοκ ήταν ο Γκαμπριέλ Ατάλ και 12% απέναντι στον Εντουάρ Φιλίπ.

Τέλος, σε περίπτωση διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, η Εθνική Συσπείρωση θα ερχόταν πρώτη στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της OpinionWay για τον τηλεοπτικό σταθμό CNEWS. Όπως και στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών του 2024, το ακροδεξιό κόμμα θα επικρατούσε σε όλα τα σενάρια, συγκεντρώνοντας μεταξύ 33% και 34%, ακόμη και στην περίπτωση που θα είχε απέναντί του ενιαίο μέτωπο όλων των αριστερών κομμάτων, το οποίο θα έφτανε το 24%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ