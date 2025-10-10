#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Οριακή πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν διολίσθησε στις 55 μονάδες από 55,1 τον Σεπτέμβριο.

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 17:11

Οριακά χαμηλότερα κινήθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, καταγράφοντας μικρότερη πτώση από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές. 

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν διολίσθησε στις 55 μονάδες από 55,1 τον Σεπτέμβριο. 

Οι αναλυτές προέβλεπαν υποχώρηση στις 54,2 μονάδες. 

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών ενισχύθηκε στις 61,2 μονάδες από 60,4 έναν μήνα νωρίτερα. 

Οι προσδοκίες για το επίπεδο του πληθωρισμού σε βάθος ενός έτους έπεσαν στο 4,6% από το 4,7%. 

