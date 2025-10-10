Σε νοσοκομείο του Μέριλαντ για τσεκάπ ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σε στρατιωτικό νοσοκομείο κοντά στην Ουάσιγκτον για να κάνει, όπως ανέφεραν σύμβουλοι, τακτικό έλεγχο υγείας (τσεκάπ).

Ο 79χρονος Τραμπ είναι το γηραιότερο άτομο που ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ όταν επέστρεψε ξανά τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο και είναι το δεύτερο γηραιότερο άτομο που υπηρέτησε ποτέ ως πρόεδρος της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος συνεχίζει να ακολουθεί πρόγραμμα με υψηλούς ρυθμούς και αδυναμία στο κόκκινο κρέας. Την Κυριακή, σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, αφού μεσολάβησε για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Παρ' όλα αυτά, η υγεία του Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής έναν χρόνο αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέσυρε την υποψηφιότητά του για την επανεκλογή το 2024, εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με την καταλληλότητά του για το αξίωμα. Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της περσινής προεκλογικής εκστρατείας συνέκρινε τον εαυτό με τον Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι είναι νεότερος και πιο γυμνασμένος.

Ο Τραμπ έφτασε στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, ένα νοσοκομείο στη Βηθεσδά του Μέριλαντ, το οποίο επισκέπτονται επί χρόνια Αμερικανοί πρόεδροι για ετήσιο ιατρικό έλεγχο. Ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για τσεκάπ, καθώς και για μια συνάντηση και συζητήσεις με τους στρατιώτες.

Η επίσκεψη αυτή γίνεται μόλις έξι μήνες αφότου είχε υποβληθεί σε εκτενή κλινική εξέταση.

«Σωματικά νιώθω πολύ καλά, ψυχικά νιώθω πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «εξαμηνιαία επίσκεψη» στον γιατρό. «Μου αρέσει να κάνω εξετάσεις. Πάντα έγκαιρα».

Υπόμνημα που κοινοποίησε ο Λευκός Οίκος μετά τις εξετάσεις του Απριλίου ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε ύψος 1,90 εκατοστά και βάρος 102 κιλά και καλά ελεγχόμενη υψηλή χοληστερόλη. Επαίνεσε τόσο την ευρωστία του Τραμπ όσο και τις επιδόσεις του στο γκολφ.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος αποκάλυψε ότι ο Τραμπ αντιμετώπιζε πρήξιμο στα κάτω άκρα και μώλωπες στο δεξί του χέρι, αφού φωτογραφίες έδειχναν τον πρόεδρο με πρησμένους αστραγάλους και μακιγιάζ που κάλυπτε το πάσχον μέρος του χεριού του.

Ο γιατρός Σον Μπαρμαμπέλα ανέφερε σε επιστολή που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος εκείνη την περίοδο ότι οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το πρόβλημα στο πόδι οφειλόταν σε «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», καλοήθη και συχνή πάθηση ειδικά σε άτομα άνω των 70 ετών.

Ο γιατρός είπε ότι ο μώλωπας στο χέρι του Τραμπ ήταν συμβατός με ήπιο ερεθισμό των μαλακών ιστών από συχνές χειραψίες και χρήση ασπιρίνης, την οποία ο Τραμπ λαμβάνει ως μέρος ενός «τυπικού σχήματος καρδιαγγειακής πρόληψης».

Έκτοτε, ο Λευκός Οίκος έχει υποβαθμίσει τις ανησυχίες για την υγεία του Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα του ποδιού.

Το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Λευκός Οίκος είχε δώσει αντικρουόμενες και αδιαφανείς αξιολογήσεις για την υγεία του Τραμπ μετά την προσβολή του από Covid-19.

