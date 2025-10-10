#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Λευκός Οίκος ξεκινά μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων

Χιλιάδες άτομα θα απολυθούν ως αποτέλεσμα του κυβερνητικού «λουκέτου», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 20:31

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι προχωρά στην υλοποίηση των απειλών του να απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, εν μέσω της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται πλέον στη 10η της ημέρα.

«Οι μειώσεις προσωπικού έχουν ξεκινήσει», έγραψε την Παρασκευή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βοτ.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, χιλιάδες άτομα θα απολυθούν ως αποτέλεσμα του κυβερνητικού «λουκέτου». Το πλήρες εύρος των περικοπών δεν ήταν αμέσως ξεκάθαρο.

Υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) ήταν μεταξύ εκείνων που επηρεάστηκαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του HHS, Άντριου Νίξον.

Οι απολύσεις αυτές αποτελούν τις πρώτες μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια διακοπής χρηματοδότησης στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ. Στις προηγούμενες αναστολές λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών οι υπάλληλοι είχαν τεθεί σε καθεστώς προσωρινής αργίας (furloughs)

«Πιστεύουμε ότι όχι μόνο είναι ανήθικο και ανάλγητο, αλλά και παράνομο να προχωρά σε μειώσεις προσωπικού εν μέσω "λουκέτου"», δήλωσε την Παρασκευή στο Καπιτώλιο η Δημοκρατική Βουλευτής του Μέριλαντ, Σάρα Έλφρεθ.

 

