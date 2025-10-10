Ουκρανία: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στο Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σήμερα ότι η Ρωσία περίμενε σκόπιμα να επιδεινωθεί ο καιρός για να αρχίσει τη μεγάλη επίθεσή της στο ενεργειακό σύστημα της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες μείωσαν την αποτελεσματικότητα της αντιαεροπορικής άμυνας κατά 20-30%.

«Η κύρια επίθεση έγινε σε τέσσερις περιοχές. Πιστεύω ότι οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν τις δυνατότητες αναχαίτισης κατά 20-30%», είπε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο ο Ζελένσκι.

Ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, βυθίζοντας το Κίεβο στο σκοτάδι. Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση διακόπηκαν σε χιλιάδες σπίτια ενώ σταμάτησε και η λειτουργία μιας σιδηροδρομικής γραμμής κατά μήκος του Δνείπερου. Το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι περίπου 380.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ρεύμα μέχρι το απόγευμα.

«Το πλήγμα ήταν ισχυρό αλλά όχι μοιραίο», τόνισε.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ηλεκτροδότησης, η DTEK, ανέφερε ότι έχει αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση για τουλάχιστον 678.000 καταναλωτές στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι είπε ότι 203 ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα χρειάζονται συστήματα αεράμυνας για να προστατευθούν από τις ρωσικές επιθέσεις. Υποστήριξε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να επιτεθούν και πάλι κοντά στην πόλη Ντομπροπίλα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, αλλά απωθήθηκαν καθώς «υπέστησαν απώλειες και υποχώρησαν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι περιμένει διευκρινίσεις για τα 10 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που υποσχέθηκαν οι ΗΠΑ στη χώρα του και ελπίζει ότι η «συμμαχία των προθύμων», οι χώρες που έχουν δεσμευτεί να προστατεύσουν την Ουκρανία, θα συνεδριάσουν ξανά αυτόν τον μήνα.

