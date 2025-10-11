#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζελένσκι σε Τραμπ: Διαπραγματεύσου την ειρήνη στην Ουκρανία

«Εάν ένας πόλεμος μπορεί να τερματιστεί σε μία περιοχή, τότε άλλοι πόλεμοι μπορούν σίγουρα να τερματιστούν επίσης», τονίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος. «Πολύ θετική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ.

Δημοσιεύθηκε: 11 Οκτωβρίου 2025 - 17:33

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε σήμερα γνωστό πως προέτρεψε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να διαπραγματευτεί την ειρήνη στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας για τη Γάζα, κατά τη διάρκεια μιας «πολύ θετικής» τηλεφωνικής συνδιάλεξης.

«Συγχάρηκα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επιτυχία του και τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή που μπόρεσε να κάνει, κάτι που αποτελεί μια εξαιρετική επιτυχία. Εάν ένας πόλεμος μπορεί να τερματιστεί σε μία περιοχή, τότε άλλοι πόλεμοι μπορούν σίγουρα να τερματιστούν επίσης, περιλαμβανομένου του πολέμου που διεξάγεται από τη Ρωσία», έγραψε σε μήνυμά του στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον του ενεργειακού δικτύου της χώρας του, την επομένη ενός εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιδρομών, που βύθισε στο σκοτάδι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και προκάλεσε τον θάνατο ενός 7χρονου παιδιού.

«Συζητήσαμε για ευκαιρίες να ενισχύσουμε την αεράμυνά μας», πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Πρέπει να υπάρξει μια βούληση από τη ρωσική πλευρά προκειμένου να εμπλακεί σε μια ειλικρινή διπλωματία, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ισχύος», συμπλήρωσε.

Μια ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, αναμένεται να μεταβεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων, την ενέργεια και την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP-Reuters

