Σε συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παρέστησαν το βράδυ του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ σε συγκέντρωση που οργανώθηκε από τις οικογένειες των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα, καθώς η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς προβλέπει σύντομα την απελευθέρωσή τους, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αναμένεται να απελευθερώσει 48 ομήρους ζωντανούς και νεκρούς στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής βάσει της οποίας τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυσης του πυρός την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε απευθυνόμενος κατευθείαν στους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα: "Επιστρέφετε στο σπίτι σας", δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι δηλώσεις του, που ακούστηκαν στην Πλατεία Ομήρων, προκάλεσαν χειροκροτήματα από χιλιάδες ανθρώπους. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, πρόσθεσε: "Το θάρρος σας έχει συγκινήσει τον κόσμο".

Κάτω από τη γιγαντοοθόνη που δείχνει τις 735 ημέρες από τις απαγωγές, εκατοντάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν απόψε στο Τελ Αβίβ μιλούν για ελπίδα ότι το μαρτύριο των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα τελειώσει, μια πυρετώδης αναμονή μεταξύ ευφορίας και ανησυχίας.

"Η συγκίνησή μου είναι τεράστια, δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψω, και μαζί με μένα, μαζί με εμάς, με όλο το Ισραήλ που θέλει τους ομήρους στο σπίτι τους και περιμένει να τους δει όλους να επιστρέφουν", δήλωσε απευθυνόμενη στο πλήθος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, η μητέρα του 25χρονου ομήρου Μάταν Ζανγκάουκερ.

🚨 JUST IN: Steve Witkoff, speaking to a large crowd at Hostage Square in Tel Aviv, thanked Benjamin Netanyahu, and was met with loud BOOS from the crowd



The crowd then began chanting “THANK YOU TRUMP! THANK YOU TRUMP!”



WOW! pic.twitter.com/6gGaqxWTfW — Nick Sortor (@nicksortor) October 11, 2025

Γουίτκοφ και Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Γάζα

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μετέβησαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

"Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στη Λωρίδα της Γάζας με τον Αμερικανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ", δήλωσε ο στρατός.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP