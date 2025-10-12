Ρωσία: Έντονες ανησυχίες για την πιθανή προμήθεια της Ουκρανίας με Τόμαχοκ

Την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν με πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία εξέφρασε σήμερα το Κρεμλίνο διά στόματος του εκπροσώπου τύπου Ντίμτρι Πεσκόφ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο πόλεμος έχει φθάσει σε μια δραματική με κλιμάκωση από όλες τις πλευρές, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη περασμένη Δευτέρα πως προτού συμφωνήσει για την προμήθεια πυραύλων Τόμαχοκ, θα ήθελε σχέδια του Κιέβου για το πώς θα τους χρησιμοποιήσει, διότι δεν θέλει να κλιμακωθεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είπε, εντούτοις, πως έχει «σχεδόν αποφασίσει» για το θέμα.

Οι πύραυλοι Τόμαχοκ έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, κάτι που σημαίνει πως η Ουκρανία θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει για μεγάλης εμβέλειας πλήγματα εντός της Ρωσίας, μεταξύ άλλων εναντίον της Μόσχας. Κάποια παλιά μοντέλα τους μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Το θέμα των Τόμαχοκ προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ σε δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα (12/10). «Τώρα είναι πραγματικά μια πολύ δραματική στιγμή λόγω του γεγονότος ότι οι εντάσεις κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές».

Ο Πεσκόφ επισήμανε πως εάν Τόμαχοκ εκτοξευτούν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένα μοντέλα του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Απλά φανταστείτε: ένας μεγάλου βεληνεκούς πύραυλος εκτοξεύεται και βρίσκεται στον αέρα και εμείς γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι πυρηνικός. Τι θα έπρεπε να σκεφθεί η Ρωσική Ομοσπονδία; Πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η Ρωσία; Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες στο εξωτερικό θα έπρεπε να το κατανοούν αυτό», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν Τόμαχοκ χωρίς την άμεση συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ και επομένως οποιαδήποτε προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα πυροδοτούσε ένα «ποιοτικά νέο στάδιο κλιμάκωσης».