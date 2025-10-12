Γαλλία «Αγώνα δρόμου» ο Λεκορνί για να καταρτίσει κυβέρνηση

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση μέχρι την προθεσμία για το σχέδιο του προυπολογισμού, καθώς εμφανίστηκαν διαφωνίες εντός του συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικανών σχετικά με το αν θα δεχτούν υπουργικές θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο του.

Όπως τονίζει το Reuters, δύο ημέρες μετά την επανεκλογή του, ο Λεκορνί πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού στο υπουργικό συμβούλιο και στο κοινοβούλιο αύριο Δευτέρα (13/10), το οποίο απαιτεί την άμεση πλήρωση βασικών υπουργικών θέσεων εν μέσω της βαθύτερης πολιτικής κρίσης που έχει βιώσει η Γαλλία τις τελευταίες δεκαετίες.

Το διοικητικό όργανο του κόμματος Ρεπουμπλικανών δήλωσε χθες Σάββατο ότι «δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η εμπιστοσύνη» για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του Λεκορνί, ωστόσο η πλειοψηφία των μελών του κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων τάσσεται υπέρ της ανάληψης υπουργικών θέσεων προκειμένου να επηρεάσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.

Η μεταρρύθμιση για τις συντάξεις κόκκινη γραμμή για δεξιά και αριστερά

Ο πρώην πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ, εξέχουσα προσωπικότητα των Ρεπουμπλικανών και μέλος της Βουλής, έθεσε αυστηρούς όρους για την πιθανή συμμετοχή του κόμματός του στην κυβέρνηση, όπως η αμφιλεγόμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, η οποία αύξησε το όριο συνταξιοδότησης στα 64 έτη.

«Η υποστήριξή μας πρέπει να παραμείνει απαιτητική και πιστή στους αγώνες που διεξάγουμε για τους Γάλλους», έγραψε ο Μπαρνιέ στο X χθες Σάββατο, αναφέροντας τη μείωση του ελλείμματος, τη διατήρηση της μεταρρύθμισης των συντάξεων, τα μέτρα ασφάλειας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ως μη διαπραγματεύσιμους όρους.

Το κεντρώο κόμμα UDI δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τη νέα κυβέρνηση, αλλά απέκλεισε τη συμμετοχή του σε αυτήν, ενώ το Horizons, στενός σύμμαχος του κόμματος του Μακρόν στο κοινοβούλιο, δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε ένα υπουργικό συμβούλιο που θα υποστηρίξει την απόσυρση της μεταρρύθμισης για τις συντάξεις.

Αυτές οι κόκκινες γραμμές έρχονται σε άμεση σύγκρουση με τα αριστερά κόμματα, των οποίων την υποστήριξη χρειάζεται ο Λεκορνί για να επιβιώσει. Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορέ εξέφρασε τη λύπη του για μια «ατελείωτη μέρα» μετά την επανεκλογή του Λεκορνί και απείλησε να ψηφίσει την ανατροπή της κυβέρνησης, εκτός αν αποσυρθεί η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, σε συνέντευξή του στη La Tribune Dimanche.

Αγκάθι η κατάρτιση του προϋπολογισμού

Ο Λεκορνί έδειξε ένα σημάδι διαλλακτικότητας σε αυτό το θέμα χθες, λέγοντας ότι «όλες οι συζητήσεις είναι δυνατές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές», όταν ρωτήθηκε για την απόσυρση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Ο πρωθυπουργός πρέπει να χειριστεί αυτές τις αντιφατικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα να συγκροτήσει ένα υπουργικό συμβούλιο ικανό να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο προϋπολογισμού για τη μείωση του ελλείμματος της Γαλλίας από 5,4% του ΑΕΠ φέτος σε 4,7% έως 5% το επόμενο έτος.

«Έχω θέσει στον εαυτό μου έναν αρκετά σαφή στόχο και είτε οι πολιτικές δυνάμεις θα με βοηθήσουν και θα συνεργαστούμε για να τον επιτύχουμε, είτε δεν θα το κάνουν», δήλωσε ο Λεκορνί χθες.

Την Κυριακή, σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune Dimanche φέρεται να είπε: «Αν οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται ξανά, θα αποχωρήσω. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω με οτιδήποτε».

Εάν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του κοινοβουλίου, η Γαλλία θα χρειαστεί έκτακτη νομοθεσία για να εγκρίνει τις δαπάνες από 1η Ιανουαρίου έως ότου εγκριθεί ο πλήρης προϋπολογισμός -ένα σενάριο που συνέβη τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν έπεσε η κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ.

Ο Λεκορνί έχει υποσχεθεί ένα υπουργικό συμβούλιο «ανανέωσης και ποικιλομορφίας», εντούτοις δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κανένα διορισμό, ενώ απομένουν μόλις 24 ώρες πριν τη συνταγματική προθεσμία.