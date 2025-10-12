Αξιωματούχοι του Κατάρ σκοτώθηκαν έξω από την πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο

Τρεις αξιωματούχοι του Amiri Diwan του Κατάρ, του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου της χώρας, σκοτώθηκαν σε τροχαίο ατύχημα κοντά στην πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας στην Αίγυπτο, σύμφωνα με ανάρτηση της πρεσβείας του Κατάρ στην Αίγυπτο στο X.

Η πρεσβεία ανέφερε ότι άλλοι δύο τραυματίστηκαν και έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο της πόλης.

Ανέφερε επίσης ότι οι τραυματίες και οι σοροί των νεκρών θα επαναπατριστούν αργότερα σήμερα (12/10) στη Ντόχα.

Νωρίτερα, δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν στο Reuters ότι το αυτοκίνητο που μετέφερε διπλωμάτες του Κατάρ ανατράπηκε σε μια στροφή 50 χιλιόμετρα έξω από την πόλη.

Το ατύχημα συνέβη λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή αξιωματούχων από το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο σε έμμεσες συνομιλίες στο Σαρμ Ελ Σέιχ την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες οδήγησαν στη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η αιγυπτιακή πόλη θα φιλοξενήσει αύριο Δευτέρα την παγκόσμια σύνοδο κορυφής με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας.