#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αξιωματούχοι του Κατάρ σκοτώθηκαν έξω από την πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο

Δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν στο Reuters ότι το αυτοκίνητο που μετέφερε διπλωμάτες του Κατάρ ανατράπηκε σε μια στροφή 50 χιλιόμετρα έξω από την πόλη.

Αξιωματούχοι του Κατάρ σκοτώθηκαν έξω από την πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο

Δημοσιεύθηκε: 12 Οκτωβρίου 2025 - 18:54

Τρεις αξιωματούχοι του Amiri Diwan του Κατάρ, του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου της χώρας, σκοτώθηκαν σε τροχαίο ατύχημα κοντά στην πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας στην Αίγυπτο, σύμφωνα με ανάρτηση της πρεσβείας του Κατάρ στην Αίγυπτο στο X.

Η πρεσβεία ανέφερε ότι άλλοι δύο τραυματίστηκαν και έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο της πόλης.

Ανέφερε επίσης ότι οι τραυματίες και οι σοροί των νεκρών θα επαναπατριστούν αργότερα σήμερα (12/10) στη Ντόχα.

Νωρίτερα, δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν στο Reuters ότι το αυτοκίνητο που μετέφερε διπλωμάτες του Κατάρ ανατράπηκε σε μια στροφή 50 χιλιόμετρα έξω από την πόλη.

Το ατύχημα συνέβη λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή αξιωματούχων από το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο σε έμμεσες συνομιλίες στο Σαρμ Ελ Σέιχ την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες οδήγησαν στη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η αιγυπτιακή πόλη θα φιλοξενήσει αύριο Δευτέρα την παγκόσμια σύνοδο κορυφής με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πολλοί νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί

Ασθενής έπεσε με το φορείο από ασθενοφόρο στην Αλεξανδρούπολη!

Διεκόπη η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη

Τέσσερις αγνοούμενοι από κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο