Nέο ντιλ-μαμούθ της OpenAI με την Broadcom

Νέα στρατηγική συνεργασία με τον αμερικανικό κολοσσό ανακοίνωσε η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν, επεκτείνοντας τις κολοσσιαίες επενδύσεις της σε υπολογιστική ισχύ και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 16:22

Η OpenAI συμφώνησε να αγοράσει τσιπ υπολογιστικής ισχύος 10 γιγαβάτ από τον αμερικανικό κολοσσό Broadcom, σε ένα ακόμα ντιλ εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η τεράστια παραγγελία τσιπ σημαίνει ότι η OpenAI θα μπορούσε να δαπανήσει 350 έως 500 επιπλέον δισ. δολάρια, πέρα από τις συμφωνίες των περίπου 1 τρισ. δολαρίων που έχει υπογράψει για την κατασκευή τσιπ και κέντρων δεδομένων.

Τον Σεπτέμβριο, η OpenAI συμφώνησε να αγοράσει τσιπ με συνολική υπολογιστική ισχύ 10 γιγαβάτ από τη Nvidia, ενώ την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι θα προμηθευτεί επιπλέον 6 γιγαβάτ από την ανταγωνίστρια AMD.

Η OpenAI έκλεισε επίσης πρόσφατα συμφωνία για την κατασκευή κέντρου δεδομένων με την Oracle, το οποίο θα κοστίσει 300 δισ. δολάρια σε ορίζοντα πενταετίας.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι συμφωνίες αυτές έχουν «δέσει» κάποιες από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου με την τύχη της OpenAI, παρά τα ερωτήματα που υπάρχουν σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτήσει η OpenAI όλα αυτά τα έργα, καθώς το κόστος υπερβαίνει κατά πολύ τα υπάρχοντα έσοδα της νεοφυούς επιχείρησης.

Παράλληλα, δεσμεύουν την OpenAI σε ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών, καθώς η εγκατάσταση αυτών των τσιπ θα απαιτήσει την κατασκευή τεράστιων νέων κέντρων δεδομένων.

Στο πλαίσιο της τελευταίας συμφωνίας, η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν έχει σχεδιάσει από κοινού με την Broadcom εξατομικευμένα τσιπ, ειδικά για την εκτέλεση των δικών της μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η νεοφυής εταιρεία παράγει δικά της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. 

