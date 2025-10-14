Ορόσημο η 4η Νοεμβρίου για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι ελεγκτές της Olaf πραγματοποίησαν χθες αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία του ελληνικού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη διανομή των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων και βρίσκεται στο επίκεντρο του τεράστιου σκανδάλου απάτης.

Ο έλεγχος, που διεξήχθη από στελέχη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της Ε.Ε. (Οlaf), διήρκεσε οκτώ ώρες και αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, με τους ελεγκτές να ζητούν έγγραφα σχετικά με τη διοικητική δομή του οργανισμού και τις συμβάσεις του, σύμφωνα με δύο Έλληνες αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της υπόθεσης, θυμίζει το Politico.

Εκπρόσωπος της Olaf αρνήθηκε να σχολιάσει την επιχείρηση, επικαλούμενος το απόρρητο της έρευνας και τις ενδεχόμενες δικαστικές διαδικασίες που ενδέχεται να ακολουθήσουν.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ήδη πραγματοποιήσει έρευνα στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Μάιο, αντιμετωπίζοντας αντίσταση κατά τη διάρκεια των ερευνών της. Ακολούθησε νέα έρευνα από την ελληνική αστυνομία τον Ιούλιο.

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές ενισχύσεις της Ε.Ε. αν δεν παρουσιάσει βελτιωμένο σχέδιο δράσης για την αποτροπή κακής διοχέτευσης των κονδυλίων. Η αρχική προθεσμία ήταν η 2α Οκτωβρίου, αλλά πλέον έχει μετατεθεί για τις 4 Νοεμβρίου.

«Η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη τα αναθεωρημένα σχέδια δράσης από τις ελληνικές αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαντώντας σε ερώτημα του Politico. «Η Επιτροπή αναμένει την υποβολή του αναθεωρημένου σχεδίου δράσης και στο μεταξύ παραμένει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές».

Στο μεταξύ, σημειώνει το Politico, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ακύρωσε αναδρομικά για το 2024 τις επιδοτήσεις για τη βιολογική γεωργία, έπειτα από καταιγισμό ψευδών αιτήσεων. Το Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας επρόκειτο να διαρκέσει από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2027 και διέθετε προϋπολογισμό ύψους 287,5 εκατ. ευρώ. Περισσότεροι από 60.000 αγρότες είχαν υποβάλει αιτήσεις για επιδοτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος και δεν είναι ακόμη σαφές αν οι ενισχύσεις για το 2025 θα καταβληθούν.

Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για την απόφαση της κυβέρνησης να διακόψει τις πληρωμές. «Η Επιτροπή αναμένει να ενημερώνεται από τις ελληνικές αρχές κάθε φορά που τα ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια παρακρατούνται, ανακατανέμονται ή υπάρχει πρόθεση να συμβεί αυτό. Μέχρι τις 13 Οκτωβρίου, η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία τέτοια ειδοποίηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Politico.