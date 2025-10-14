Παραλύουν οι Βρυξέλλες από την απεργία ενάντια στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Γενική απεργία πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη στο Βέλγιο, με αποτέλεσμα την καθήλωση των περισσότερων αεροπλάνων στα δύο κύρια αεροδρόμια, καθώς και προβλήματα στην κυκλοφορία των δημόσιων μέσων μεταφοράς στις Βρυξέλλες.

Η απεργία είναι η πιο πρόσφατη μιας σειράς κινητοποιήσεων φέτος κατά των προτάσεων της κυβέρνησης για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας.

Όλες οι πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Διεθνές Αεροδρόμιο των Βρυξελλών και περίπου οι μισές από εκείνες που είχε προγραμματιστεί να προσγειωθούν ακυρώθηκαν, καθώς το προσωπικό της εταιρίας ασφαλείας που διενεργεί τον έλεγχο των αποσκευών με ακτίνες Χ απεργεί, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Όλες οι πτήσεις ακυρώθηκαν στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Σαρλερουά, 60 χιλιόμετρα νότια των Βρυξελλών, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Χιλιάδες άνθρωποι έφθασαν στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord των Βρυξελλών προκειμένου να συμμετάσχουν σε μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της πόλης.

Το μεγαλύτερο μέρος των δρομολογίων του μετρό, των γραμμών λεωφορείων και τραμ των Βρυξελλών έχουν διακοπεί λόγω της απεργίας, ανέφερε η εταιρία διαχείρισης των δημόσιων μεταφορών STIB σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Η κυκλοφορία στην πόλη αντιμετώπισε περαιτέρω δυσκολίες λόγω φωτιών σε μερικές από τις μεγάλες λεωφόρους, ανέφερε η αστυνομία. Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως η αστυνομία συνέλαβε πολλούς διαδηλωτές.

Οι απεργοί, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των κυριότερων συνδικάτων της χώρας και υποστηρίζονται από ακτιβιστικές οργανώσεις όπως η Greenpeace και η Oxfam, εκφράζουν την αντίθεσή τους στον κυβερνώντα ομοσπονδιακό συνασπισμό υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βεβέρ, που ανακοίνωσε σειρά μεταρρυθμίσεων με σκοπό την περικοπή των δαπανών της κυβέρνησης.

Μεγάλη είναι η προσέλευση των διαδηλωτών. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, πάνω από 100.000 άνθρωποι διαδηλώνουν από σήμερα το πρωί στους δρόμους των Βρυξελλών (80.000 σύμφωνα με την αστυνομία) κατά των μέτρων λιτότητας της κυβέρνησης συνασπισμού που θέλει να περιορίσει τα επιδόματα ανεργίας σε δύο χρόνια και να εφαρμόσει ευρεία μεταρρύθμιση των συντάξεων. Η βελγική κυβέρνηση συνασπισμού δρομολογεί επίσης σημαντικές περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, η παρουσίαση του οποίου αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα. Τα αιτήματα που προβάλλουν τα τρία μεγάλα συνδικάτα (CSC, FGTB και CGSLB) είναι κυρίως κοινωνικοοικονομικά: ποιοτικές θέσεις εργασίας και δίκαιες συντάξεις.

«Αυτό που μας κινητοποιεί είναι οι συντάξεις», δήλωσε ο Τιερί Μπονσόν, ηγέτης του συνδικάτου FGTB, στον γαλλόφωνο ραδιοφωνικό σταθμό RTBF. Ο ίδιος πρόσθεσε πως η μεταρρύθμιση όχι μόνο θα μειώσει το εισόδημα των μελλοντικών συνταξιούχων, αλλά και θα δημιουργήσει αβεβαιότητα αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού των κρατικών συντάξεων.

Η FGTB έχει περισσότερα από 1,5 εκατ. μέλη, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Ο Ντε Βεβέρ, που προέρχεται από την εθνικιστική Νέα Φλαμανδική Συμμαχία (N-VA), έγινε πρωθυπουργός τον Φεβρουάριο και τώρα ηγείται δεξιού συνασπισμού. Έχει υποσχεθεί να μειώσει τα ελλείμματα χωρίς να αυξήσει τους φόρους, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες στην οριστικοποίηση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ