#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Φάλαγγα με βοήθεια για τη Χερσώνα έπληξε η Ρωσία

«Τέτοιες επιθέσεις είναι απολύτως απαράδεκτες. Τα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν πρέπει να γίνονται στόχος», δήλωσε ο συντονιστής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για την Ουκρανία.

Ουκρανία: Φάλαγγα με βοήθεια για τη Χερσώνα έπληξε η Ρωσία

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 15:48

Φάλαγγα μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης με drones και πυρά πυροβολικού στην περιοχή της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν σχολιάζοντας ότι είναι θαύμα που δεν υπάρχουν θύματα.

Ο ουκρανός κυβερνήτης κατηγόρησε τη Ρωσία για τρομοκρατία κατά την επίθεση κατά των λευκών φορτηγών που έφεραν τα διακριτικά του ΟΗΕ και μετέφεραν βοήθεια με προορισμό τους ουκρανούς πολίτες.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα της Μπιλοζέρκα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τον Δνείπερο που ορίζει τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή.

Ο ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση. «Τέτοιες επιθέσεις είναι απολύτως απαράδεκτες. Τα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν πρέπει να γίνονται στόχος επιθέσεων», δηλώνει ο Ματίας Σμάλε, συντονιστής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για την Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα κατήγγειλε «μία νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από τη Ρωσία, απόδειξη της απόλυτης περιφρόνησης της Μόσχας προς τις ζωές των πολιτών και τις διεθνείς της υποχρεώσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

Ουκρανική αποστολή για συνομιλίες στην Ουάσιγκτον

Ουκρανικές πηγές: «Σπαταλά» στρατιώτες η Ρωσία για μικρά εδαφικά κέρδη

Να εισέλθει «μαζικά» βοήθεια στη Γάζα, ζητά η Unicef

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο