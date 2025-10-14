#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βόρεια Μακεδονία: Κατέληξε ένας ακόμη τραυματίας από την πυρκαγιά στο Κότσανι

Πρόκειται για τον 46χρονο Βλάντιμιρ Πάντσεφ, γνωστό ως Πάντσο, τραγουδιστή του δημοφιλούς χιπ-χοπ συγκροτήματος "DNK", ο οποίος νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα σε ιδιωτική κλινική στα Σκόπια.

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 23:32

Ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 16 Μαρτίου σε νυχτερινό κλαμπ στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας, ανεβάζοντας σε 63 τον αριθμό των θυμάτων.

Πρόκειται για τον 46χρονο Βλάντιμιρ Πάντσεφ, γνωστό ως Πάντσο, τραγουδιστή του δημοφιλούς χιπ-χοπ συγκροτήματος "DNK", ο οποίος νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα σε ιδιωτική κλινική στα Σκόπια. Συνολικά, εννέα μέλη και τεχνικοί του συγκροτήματος έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ στην πόλη Κότσανι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος, όταν πυροτεχνήματα άναψαν στο εσωτερικό του νυχτερινού κέντρου, προκαλώντας ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς σε έναν χώρο που, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, δεν πληρούσε βασικούς κανόνες πυρασφάλειας. Επιπλέον, το κλαμπ, όπως διαπιστώθηκε λειτουργούσε με πλαστογραφημένη άδεια, γεγονός που επιτείνει την αγανάκτηση της κοινής γνώμης.

Η Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινικές διώξεις σε 37 άτομα, που φέρονται να εμπλέκονται στη λειτουργία του κέντρου και στην απόκρυψη της παρανομίας. Η δίκη για το τραγικό δυστύχημα δεν έχει οριστεί ακόμη.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης στη Βόρεια Μακεδονία. Συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι του Κότσανι πραγματοποιούν τακτικά διαδηλώσεις, ενώ τις τελευταίες ημέρες προχωρούν σε ωριαίο αποκλεισμό του κέντρου της πόλης, ζητώντας δικαιοσύνη και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του μοιραίου δυστυχήματος.

Η κοινή γνώμη της Βόρειας Μακεδονίας εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη, καθώς εμφανίζεται πεπεισμένη πως τόσο το μοιραίο συμβάν στο Κότσανι, όσο και μία σειρά τραγικών δυστυχημάτων που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα είναι συνέπεια της μεγάλης διαφθοράς, της ανεπάρκειας και της δυσλειτουργίας των θεσμικών οργάνων της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

