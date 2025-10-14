#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ντομπρόβσκις: Ο πόλεμος στην Ουκρανία κάνει κακό στις αμερικανικές εταιρείες

Η επιθετικότητα του Πούτιν δεν προκαλεί μόνο ηθική βλάβη αλλά κάνει κακό και στις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Ντομπρόβσκις: Ο πόλεμος στην Ουκρανία κάνει κακό στις αμερικανικές εταιρείες

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 19:01

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία κάνει κακό στις αμερικανικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη και τα κέρδη τους επηρεάζονται από την αβεβαιότητα που δημιουργεί η επιθετικότητα της Μόσχας, δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Μιλώντας στο American Enterprise Institute στην Ουάσιγκτον, ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι το 2023 τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε ΗΠΑ στην Ευρώπη ήταν αξίας περίπου 19,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ή αντιστοιχούσαν περίπου στο 64% όλων των ξένων περιουσιακών στοιχείων των αμερικανικών εταιρειών παγκοσμίως. Οι πωλήσεις από τις ευρωπαϊκές θυγατρικές των αμερικανικών εταιρειών ανήλθαν σε 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Για τα εταιρικά συμφέροντα των ΗΠΑ, η Ευρώπη - ως αγορά, ως πλήθος περιουσιακών στοιχείων και ως κρίσιμος κρίκος στις ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού - είναι απλώς πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις σε ομιλία του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022 ως απειλή για την ασφάλειά της και έχει εντείνει σημαντικά τις αμυντικές της προσπάθειες για να αποτρέψει μια πιθανή ρωσική επίθεση.

«Η επιθετικότητα του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν, οι απειλές του, οι βάναυσες επιθέσεις του με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed εναντίον αμάχων, οι υβριδικές επιθέσεις του σε κρίσιμες υποδομές και ούτω καθεξής, δεν είναι μόνο αποτρόπαια εγκλήματα και ηθική βλάβη, αλλά κάνουν κακό στις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.

«Ως πηγή βαθιάς αβεβαιότητας, επηρεάζουν τελικά τα καθαρά κέρδη. Αυτή είναι μια κρίσιμη παράμετρος που πρέπει να έχουν κατά νου οι υπεύθυνοι χάραξης εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ», είπε.

Τα σχόλια του Ντομπρόβσκις γίνονται καθώς η ΕΕ προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία μέσω της επιβολής περισσότερων κυρώσεων, οι οποίες να είναι ανάλογες με τις κυρώσεις που έχει ήδη επιβάλει η ΕΕ στη Μόσχα μέσω των 18 πακέτων μέτρων από τον Φεβρουάριο του 2022.

Το 19ο πακέτο κυρώσεων της Ευρώπης βρίσκεται υπό προετοιμασία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ορόσημο η 4η Νοεμβρίου για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ευρωπαϊκό σχέδιο-φαρμάκι για τα τσιγάρα, πού θα φτάσουν οι τιμές

Στο στόχαστρο της Κομισιόν Snapchat, YouTube, App Store της Apple και Google Play

Μανιάτης: Ευρωπαϊκή έκθεση αναγνωρίζει ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο