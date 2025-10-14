#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εξι Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα παρά την «κατάπαυση πυρός»

Δύο επεισόδια στη Σουτζάγια και τη Χαν Γιουνίς. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι άνοιξε πυρ όταν «πολλοί ύποπτοι» πλησίασαν τους στρατιώτες πέρα από την κίτρινη γραμμή...

Εξι Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα παρά την «κατάπαυση πυρός»

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 20:08

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε δύο διαφορετικά επεισόδια στον θύλακα, για τα οποία ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι άνοιξε πυρ επειδή «ύποπτα πρόσωπα» πλησίαζαν στις δυνάμεις του.

Την πέμπτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που επιθεωρούσαν τα σπίτια τους στη Σουτζάγια», συνοικία στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών που υπάγεται στη Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι μονάδες του άνοιξαν πυρ αφού εντόπισαν «πολλούς υπόπτους» να πλησιάζουν σε στρατιώτες έχοντας διαβεί την «κίτρινη γραμμή», δηλαδή τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν υποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις, εντός του θύλακα.

«Οι ύποπτοι δεν υπάκουσαν και συνέχισαν να πλησιάζουν τους στρατιώτες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ για να εξαλείψουν την απειλή», πρόσθεσε ο στρατός.

Ο Μπασάλ έκανε λόγο επίσης για έναν Παλαιστίνιο που σκοτώθηκε από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Αλ Φουχάρι, στα νοτιοανατολικά της Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Όταν ρωτήθηκε από το AFP ο ισραηλινός στρατός έδωσε την ίδια εξήγηση με εκείνη για το πλήγμα στη Σουτζάγια.

Αμέσως μόλις τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε, στα αραβικά, τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ότι παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνο» να πλησιάζουν τους στρατιώτες, κάνοντας ειδική αναφορά στη Σουτζάγια και τη Χαν Γιουνίς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τραμπ: Η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα»

Αλλες τέσσερις σορούς παραδίδει απόψε η Χαμάς

Συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και «ένοπλων φατριών» στην Πόλη της Γάζας

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα συνομιλεί με όλες τις πλευρές στη Μέση Ανατολή

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο