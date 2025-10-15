Βρετανή ΥΠΕΞ σε Ισραήλ: Μην προσαρτήσετε τμήματα της Δ. Όχθης!

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβετ Κούπερ προειδοποίησε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Λονδίνο. Μιλώντας στο BBC πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι έχει μεταφέρει το μήνυμα αυτό απευθείας στον Ισραηλινό ομόλογό της, υπογραμμίζοντας πως η βρετανική απόφαση «σχετίζεται με την ασφάλεια και των δύο λαών και με τη διατήρηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στη Μέση Ανατολή».

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης ανακοινώθηκε την Κυριακή από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και συνιστά σημαντική στροφή στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν Καναδάς, Αυστραλία και Πορτογαλία, ενώ Γαλλία και Βέλγιο αναμένεται να ακολουθήσουν.

Η κίνηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις: ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία», ενώ η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την απόφαση «διπλωματικό δώρο στη Χαμάς». Ο Στάρμερ αντέτεινε ότι η Χαμάς δεν θα έχει καμία θέση στη μελλοντική διακυβέρνηση και προανήγγειλε νέες κυρώσεις σε στελέχη της οργάνωσης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι η αναγνώριση είναι «δέσμευση προς τους λαούς του Ισραήλ και της Παλαιστίνης ότι μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον», σημειώνοντας ότι η «πείνα και η καταστροφή» στη Γάζα είναι πλέον αφόρητες.

