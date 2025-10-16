#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην παραγωγή φυσικού αερίου και βυθίζοντας μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, σε διαστήματα σκότους.

Το Κίεβο επιβάλλει έκτακτες διακοπές ρεύματος μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 19:28

Η κρατική διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας Ukrenergo επέβαλε έκτακτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε περιοχή της χώρας μετά τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην παραγωγή φυσικού αερίου και βυθίζοντας μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, σε διαστήματα σκότους.

Την Τετάρτη, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας DTEK ανακοίνωσε ότι είχε αποκαταστήσει την προηγούμενη εβδομάδα την παροχή ρεύματος σε 1,9 εκατομμύρια κατοίκους κυρίως στο Κίεβο και τη νότια Οδησσό και στις περιοχές νοτιανατολικά του Ντνιπροπετρόφσκ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, πιέζουν τους συμμάχους του Κιέβου να επισπεύσουν τις προμήθειες κρίσιμου εξοπλισμού αντιαεροπορικής άμυνας και να ενισχύσουν την ενεργειακή βοήθεια.

Ο υπουργός Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ, μιλώντας την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, είπε ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν «πολύ σκληρό και πολύ δύσκολο χειμώνα» και κάλεσε τους εταίρους να βοηθήσουν την Ουκρανία να παράγει περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης.

«Καταλαβαίνουμε ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει την τρομοκρατία του», είπε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

