Εκρήξεις ακούστηκαν στο Σότσι με τις πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης να αναστέλλονται. Καταρρίψεις drones και πάνω από την Κριμαία.

Ουκρανικά πλήγματα στην ακτογραμμή της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 12:29

Η ακτογραμμή της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα αποτέλεσε στόχο ουκρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Ο δήμαρχος του Σότσι Αντρέι Προσούνιν δήλωσε ότι ουκρανική πυραυλική επίθεση απωθήθηκε.

Οι κάτοικοι της παραλιακής πόλης ανέφεραν σε αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ήχησαν σειρήνες και ακούστηκαν εκρήξεις. Ο Προσούνιν συνέστησε στον κόσμο να αποφύγει την παραλία και τις παράκτιες περιοχές και να αναζητήσει καταφύγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, η εναέρια κυκλοφορία στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σότσι ανεστάλη προσωρινά λόγω της απειλής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 32 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αναχαιτίστηκαν πάνω από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι προκλήθηκε ζημιά σε υποσταθμούς ηλεκτρικού ρεύματος και διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές, μεγάλη αποθήκη πετρελαίου στη Συμφερούπολη επλήγη στη διάρκεια της νύχτας.

Η Ουκρανία βάζει στο στόχαστρο αποθήκες καυσίμων και διυλιστήρια στο πλαίσιο της αμυντικής της εκστρατείας κατά της Ρωσίας. Η χώρα αμύνεται κατά της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην ουκρανική επικράτεια πριν από πάνω από τριάμισι χρόνια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

