Κρεμλίνο: Πρόταση για σήραγγα «Πούτιν-Τραμπ» στον Βερίγγειο

Ο διευθύνων σύμβουλος του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας κάλεσε τον Έλον Μασκ να κατασκευάσει υποθαλάσσιο τούνελ που θα συνδέει τη Ρωσία με την Αλάσκα, μία ημέρα μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί ενδεχόμενης επανέναρξης του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Φανταστείτε να συνδέονται οι ΗΠΑ και η Ρωσία, οι Αμερικές και η Αφρο-Ευρασία, μέσω της Σήραγγας Πούτιν-Τραμπ — ένας σύνδεσμος 70 μιλίων που θα συμβολίζει την ενότητα», δήλωσε ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Πέμπτη.

Υποστήριξε ότι με την τεχνολογία της Boring Company του Μασκ, το κόστος του έργου θα μπορούσε να μειωθεί από περισσότερα από $65 δισ. σε λιγότερα από $8 δισ.

Η πρόταση ήρθε λίγες ώρες μετά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων από τη σύνοδο στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτός και ο Πούτιν «αφιέρωσαν αρκετό χρόνο συζητώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία».