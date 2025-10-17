Δυτική Όχθη: Ένα 11χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι ένα 11χρονο αγόρι σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό χθες, βράδυ Πέμπτης, κοντά στη Χεβρώνα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις είπαν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον των ατόμων που τους πετούσαν πέτρες.

Το υπουργείο, που έχει την έδρα του στη Ραμάλα, δήλωσε ότι ο Μοχάμεντ Χάλακ "σκοτώθηκε από στρατιώτες της ισραηλινής κατοχής στην πόλη αλ Ριχίγια, νοτίως της Χεβρώνας", διευκρινίζοντας ότι το αγόρι ήταν 11 ετών.

Την Πέμπτη "γύρω στις 5 το απόγευμα, ένα παιδί επλήγη από σφαίρα στη λεκάνη, κατά τη διάρκεια επιδρομής του στρατού στο χωριό αλ Ριχίγια", δήλωσε επίσης ο Άγιεντ Άμπου Εκταΐς, της ΜΚΟ Defence for Children International Palestine (DCIP).

Διευκρίνισε ότι η δήλωση του θανάτου του έγινε σε παρακείμενο νοσοκομείο.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν επιβεβαίωσε ούτε την ταυτότητα ούτε την ηλικία του παιδιού, αλλά δήλωσε ότι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον των ατόμων που τους πετούσαν πέτρες στο χωριό αυτό.

"Εντοπίστηκαν επιπτώσεις", πρόσθεσε χρησιμοποιώντας μια έκφραση που μεταχειρίζεται γενικότερα για να πει ότι άνθρωποι επλήγησαν από τα πυρά.

"Το παιδί ήταν μπροστά στο σπίτι του και η περίπολος του στρατού πέρασε, οι νέοι ήταν στον δρόμο, και ο στρατός έριξε πάνω τους δακρυγόνα", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο θείος του αγοριού, ο Μοχάμαντ Ζακί Χάλακ.

"Το παιδί ήταν σε άλλη περιοχή, όχι με τους νέους", υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, τουλάχιστον τρείς ανήλικοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την περασμένη άνοιξη: ο Όμαρ Μουχάμαντ Σάαντεχ Ράμπι, ένας 14χρονος Αμερικανοπαλαιστίνιος, τον Απρίλιο, ο Γιούσεφ Αμπντουλκαρίμ Φοκάχα, επίσης 14 ετών, τον Ιούνιο, και ο Ιμπραχήμ Μάτζεντ Άλι Νασρ, 15 ετών, τον Ιούλιο.

Το παλαιστινιακό υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι ο Μάχντι Καμίλ, 20 ετών, σκοτώθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τον ισραηλινό στρατό στην πόλη Καμπατίγια, βορείως της Δυτικής Όχθης.

Ο στρατός δήλωσε ότι σκότωσε εκεί έναν Παλαιστίνιο μαχητή αφότου αυτός έριξε "έναν εκρηκτικό μηχανισμό" προς την κατεύθυνση των στρατιωτών του.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος ξέσπασε έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου 2023.

'Εκτοτε, ο στρατός και οι Ισραηλινοί έποικοι έχουν σκοτώσει σε αυτό το παλαιστινιακό έδαφος τουλάχιστον 986 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων πολλοί μαχητές, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί --άμαχοι και στρατιώτες-- σκοτώθηκαν εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ