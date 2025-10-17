#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το Βερολίνο ζητεί από τη Βουδαπέστη να... συλλάβει τον Πούτιν

Πρέπει να τηρηθούν οι κανονισμοί του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τονίζει το γερμανικό ΥΠΕΞ, παρότι ο υπουργός χαιρέτισε την προοπτική συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του στην ουγγρική πρωτεύουσα.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 20:28

Η Ουγγαρία θα πρέπει να τηρήσει τους κανονισμούς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) σε περίπτωση συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο έδαφός της, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών. Ο υπουργός Γιόχαν Βάντεφουλ χαιρέτισε πάντως την προοπτική συνάντησης των δύο ηγετών, την οποία περιέγραψε ως «καλή εξέλιξη».

Παρότι η ουγγρική κυβέρνηση έχει δηλώσει την αποχώρησή της από τους κανονισμούς του ΔΠΔ, το νέο καθεστώς δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από τον Απρίλιο του επόμενου έτους, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. «Ως εκ τούτου, η Ουγγαρία παραμένει υποχρεωμένη να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν εάν ο Ρώσος πρόεδρος εισέλθει στη χώρα», πρόσθεσε.

Η Ουγγαρία πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συλλάβει τον Ρώσο πρόεδρο εάν έρθει στη Βουδαπέστη για σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Περιμένουμε τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με σεβασμό», δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη, επισημαίνοντας ότι η ουγγρική κυβέρνηση εγγυάται στον Ρώσο πρόεδρο την απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο από την Ουγγαρία και την επιτυχή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεών του. Δεν απαιτείται συντονισμός με κανέναν γι' αυτό, «γιατί είμαστε κυρίαρχη χώρα», συνέχισε ο υπουργός.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, από την πλευρά του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αποτελεί θετική το ότι οι συνομιλίες επιτέλους συνεχίζονται», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ, τονίζοντας ότι θεωρεί τη συνάντηση προάγγελο των συνομιλιών που θα πρέπει στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

