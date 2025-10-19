#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εύσημα Λαγκάρντ στην... ανοιχτοχεριά της γερμανικής οικονομίας

Πολλά μπράβο από τη ηγετικό δίδυμο των κυριών ΕΚΤ-ΔΝΤ άκουσε ο καγκελάριος Μερτς, που απελευθέρωσε δημόσιο χρήμα για τις στρατιωτικές δαπάνες και όχι μόνο. «Η Γερμανία είναι πλέον παράγοντας αλλαγής στην Ευρώπη».

Δημοσιεύθηκε: 19 Οκτωβρίου 2025 - 09:42

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ επαίνεσε τη Γερμανία που έβαλε επιτέλους το χέρι στην τσέπη.

Η δημοσιονομική πολιτική «θα διαδραματίσει περισσότερο υποστηρικτικό ρόλο τα επόμενα χρόνια», δήλωσε από την Ουάσιγκτον. «Αυτό ισχύει φυσικά ιδιαίτερα για τις χώρες που πρόκειται να αυξήσουν τις αμυντικές τους επενδύσεις, και αυτό ισχύει σίγουρα — σε μεγάλο βαθμό — για τη Γερμανία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές στρατιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις σε υποδομές, οι οποίες μόλις αρχίζουν να έχουν αντίκτυπο και θα υλοποιηθούν τα επόμενα τρία χρόνια».

«Η Γερμανία χρησιμοποιεί τον ισολογισμό της και την ικανότητά της να δανείζεται», δήλωσε η Λαγκάρντ, μιλώντας στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ.

Ο νέος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προώθησε ένα νομοσχέδιο-ορόσημο για τις δαπάνες πριν καν αναλάβει τα καθήκοντά του, απελευθερώνοντας τη δύναμη του ομοσπονδιακού ισολογισμού για τον μετασχηματισμό του στρατού της Γερμανίας και την ανακαίνιση των υποδομών του, σημειώνει το Bloomberg.

«Παράγοντας αλλαγής Γερμανία — ποιος θα το φανταζόταν;» είπε η Λαγκάρντ.

Μιλώντας στο ίδιο πάνελ με την επικεφαλής της ΕΚΤ, η διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα επαίνεσε επίσης τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

«Το μήνυμά μου είναι: μπράβο, μπράβο, μπράβο», είπε. «Επειδή αυτό που καταδεικνύει η Γερμανία είναι ότι οι ανισορροπίες μπορούν να αντιμετωπιστούν, είναι θέμα πολιτικής βούλησης».

Προ ημερών ο Μερτς ζήτησε τη δημιουργία πανευρωπαϊκού χρηματιστηρίου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να βοηθηθούν οι εταιρείες ώστε να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και την Ασία.

«Όταν ακούω τον Γερμανό καγκελάριο να λέει “χρειαζόμαστε στην Ευρώπη ένα ενιαίο χρηματιστήριο, μια ενιαία εποπτεία”, αυτό λέει πολλά», είπε η Λαγκάρντ. «Τώρα, πώς θα υλοποιηθεί αυτό, πώς θα πραγματοποιηθεί, πώς θα εξελιχθεί, δεν ξέρω».

