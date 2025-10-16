Πανευρωπαϊκό χρηματιστήριο ζητά ο Μερτς

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να βοηθηθούν για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από ΗΠΑ και Ασία. «Χρειάζονται αρκετά ευρεία κεφαλαιαγορά, για να χρηματοδοτηθούν καλύτερα».

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 12:34

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού χρηματιστηρίου ως μέρους μιας ευρύτερης προσπάθειας να βοηθηθούν οι εταιρείες να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και την Ασία.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες χρειάζονται «μια αρκετά ευρεία και βαθιά ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν καλύτερα και γρηγορότερα», δήλωσε ο Μερτς σε ομιλία του στο κοινοβούλιο στο Βερολίνο, προαναγγέλλοντας τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη εβδομάδα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο συντηρητικός ηγέτης επικαλέστηκε εκθέσεις των πρώην πρωθυπουργών της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα, οι οποίες υπογράμμιζαν την ανάγκη λήψης επείγοντων μέτρων για τη μείωση του χάσματος στην αύξηση της παραγωγικότητας σε σχέση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές, και επανέλαβε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι εταιρείες όπως η BioNTech με έδρα το Μάιντς επέλεξαν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

«Είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της χώρας μας και των χωρών μας στην Ευρώπη να εκπληρώσουμε αυτά τα καθήκοντα με ανανεωμένο σθένος», δήλωσε ο Μερτς στους βουλευτές της Bundestag.

