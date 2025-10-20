Η Ιταλία καταργεί τη φορολογική ελάφρυνση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει τη φορολογική ελάφρυνση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο των μέτρων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για την περίοδο 2026-2028, σύμφωνα με προσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι διαδεδομένες σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Ιταλία, αλλά έχουν γίνει επίσης στόχος πανευρωπαϊκών διαμαρτυριών κατά του υπερτουρισμού.

Οι ιδιοκτήτες που αποκομίζουν εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις υπόκεινται σήμερα σε φόρο 26%, αλλά μπορούν να επωφεληθούν από μειωμένο συντελεστή 21% για ένα από τα ακίνητά τους.

Το διαφοροποιημένο φορολογικό καθεστώς εισήχθη πριν από δύο χρόνια από τη δεξιά κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία τώρα επιδιώκει να επιβάλει ενιαίο φορολογικό συντελεστή 26%.

Ωστόσο, η Φόρτσα Ιτάλια, ένα από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού της Μελόνι, έχει δεσμευτεί να αντιταχθεί στο μέτρο, το οποίο δέχεται επικρίσεις από εκπροσώπους του κλάδου.

Η κατάργηση της μειωμένης φορολόγησης «είναι μια ριζικά εσφαλμένη επιλογή», δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος της Φόρτσα Ιτάλια Ραφαέλε Νέβι, διαμαρτυρόμενος ότι το κόμμα του δεν ενημερώθηκε για την πρόταση.

Ο Υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι δεν αναφέρθηκε στην αλλαγή φορολόγησης κατά την παρουσίαση των σχεδίων του προϋπολογισμού την Παρασκευή, τα οποία περιγράφονται σε έγγραφο 110 σελίδων που είδε το πρακτορείο Reuters.

Ο Μάρκο Τσελάνι, επικεφαλής της ένωσης βραχυχρόνιων μισθώσεων Aigab, δήλωσε ότι η αύξηση της φορολογίας θα τιμωρήσει κυρίως τους ιδιοκτήτες της μεσαίας τάξης και θα ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή μέσω αδήλωτων ενοικιάσεων.

Η πρόταση είναι ένα «εντυπωσιακό αυτογκόλ», ανέφερε η Aigab σε ανακοίνωσή της.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα προβλεπόμενα έσοδα από την αύξηση της φορολογίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ο προϋπολογισμός αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο τις επόμενες εβδομάδες, πριν από την τελική έγκριση που αναμένεται γύρω στα τέλη Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η προτεινόμενη νομοθεσία συνήθως υπόκειται σε αλλαγές.

Η Ιταλία είναι μια χώρα με σχετικά υψηλή φορολογία, με μέσο φορολογικό βάρος πέρυσι στο 42,5% του AEΠ, αλλά με χαμηλότερους συντελεστές σε ορισμένες μορφές εισοδήματος, όπως από ακίνητα.

Οι επικριτές λένε ότι το φορολογικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει πολύ χαμηλή φορολογία στην κληρονομιά, είναι ευνοϊκό προς τους πλούσιους, ενώ οι μεσαίοι εισοδηματίες επιβαρύνονται με υψηλότερους φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.